美股早段全線上揚　禮來股價卻挫7%

儘管新出爐的美企業績參差，但大型科企的未令市場失望，美股周四早段做好，道指現升184點，報40,854點；標指曾升45點，報5,614點；以科技股為主的納指曾升293點，報17,739點。美匯指數周四曾短暫重越100點關，為4月16日以來首次，紐約早市現報99.9點。

港股夜期現報21935點，跌0.68%。較周三本港收市低水184點。

正當美國前財長耶倫繼續炮轟特朗普的關稅政策損害經濟，其繼任人即現任財長貝森特表示，兩年期美國國債孳息率低於聯邦基金利率，反映市場相信聯儲局應該要減息。他續稱，隨着貿易協議陸續簽訂，關稅戰會愈來愈明朗。

外媒一項對象涵蓋基金經理、經濟師和散戶的調查則顯示，82%受訪者覺得市場未充分認識到中國貨減少進入美國的影響，76%覺得美國「必定」或「可能」陷於衰退。

Tesla否認物色新CEO

企業消息方面，Tesla(特斯拉)否認聯絡過獵頭公司物色他人出任行政總裁(CEO)，批評報道子虛烏有，更說報道出街之前已經向有關媒體交代過，董事會很有信心淡出政務的馬斯克能夠執行令人興奮的增長計劃。Tesla股價早段現升逾1%。

口服減肥藥進展有驚喜的禮來(Eli Lilly)股價卻現挫7%，主因收購一個癌症研發項目後要下調今年盈利指引，即使上季收入在減肥藥帶動下按年增長45.16%，並可維持全年收入指引。

萬事達卡(Mastercard)上季收入按年增長14.2%至72.5億美元，主要由跨境交易量增長約一成半所帶動；經調整純利按年增長10.11%至34.06億美元。數據顯示，上季美國境內交易量按年升幅略降至7%，4月首28日卻按年升8%；指引今年全年收入增長有「10至19%低段」。

化妝及護膚品牌雅詩蘭黛(Estee Lauder)上季收入按年倒退9%，不但以中國為主的亞太區1%，連美洲生意也挫5%，原因包括消費情緒轉弱令庫存偏高。公司現指引6月底止全收入倒退8至9%。