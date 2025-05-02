東方日報B1：港股五窮月　突破受考驗

港股眨眼來到傳統的「五窮月」，中美關稅戰拉鋸之際，「北水」護盤下，港股顯著跑贏美股等外圍股市。上周的中央政治局會議已重申支持實體經濟的立場，如「用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」。專家指，中資股後續業績確實存憂，恒指本月會在22,000點附近整固。

星漢資產管理行政總裁王榮昆認為，以政策方向來看，今次政治局會議釋出的信號與市場預期持平，穩定外貿的力度則未有太大驚喜，稍為較市場預期好的是重視刺激消費，以及對城中村改造的強調。

他估計，本月恒指要先回補裂口，但觀乎港元拆息和港匯表現硬淨，多少反映資金傾向在本港市場「停一停、等一等」再作部署，期待中央會否再有政策出台，因對比港股、A股和中概股3類市場，海外資金仍傾向入市港股居多。

大型內銀股上季業績盡顯經濟疲憊，但日本傳媒統計顯示，上季A股非金融企業純利按年升4%，暫時止住去年倒退13%、連跌兩年的頹勢。王榮昆表示，中資股首季業績不會太差，一來有政策補貼，二來不少企業已預先因應關稅出貨和補庫存，可是第二、三季存在隱憂，建議內銀股可長線持有，內地科網巨擘估值也吸引。

港股通下周二才恢復，期間環球金融市場及政局變化，足以影響「北水」買貨意欲。天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑稱，「北水」佔港股日均成交量30至40%，估計內地資金對港股支持力度仍明顯。

他預期，恒指支持位在250天線(現處19,763點)，並繼續在100天線(現處21,441點)附近穿梭，且看後市能否上望22,000至22,600點。揀股因應國策擇善而從，如內需、汽車、晶片、機械人等板塊或繼續是市場焦點，黃金現貨交易所買賣基金(ETF)也可留意。

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，中國貨進口美國成本大增，對美國民眾有一定影響，一旦出現輸入性通脹，聯儲局未必會繼續減息，且困擾美國經濟增長，但爆發金融風暴屬言之尚早。道指前年曾因爆發硅谷銀行(SVB)倒閉危機而受挫，其後美股愈升愈有，所以現在有回吐實屬正常。

「西降」之後會否輪到「東升」出現，他指港股估值低乃重要誘因，恒指多日穩守20,000點之上，並重上10天線(現處21,754點)，只是在關稅下外資入市態度仍然保守，料恒指本月要先回補上月的下降裂口，先以23,456點為上望目標，之後能否順勢推上便要視乎成交金額如何。

「北水」內地公募基金近期陸續發布首季財報，不少合格境內機構投資者(QDII)基金大幅減持美股，轉而增持港股。其中，融通核心價值混合基金港股佔比3月底為54.94%，按季升34.46個百分點，10大持股清一色是港股。3月底，累計批准的QDII額度為1,677.89億美元。

內地電池巨頭寧德時代月內有傳在港上市，可否成為大市「定海神針」，不妨拭目以待。港股本月另一焦點必數16日出爐的恒指季檢結果。