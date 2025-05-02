鄧聲興：內地AI大模型競爭加劇

隨着DeepSeek火爆，重塑人工智能(AI)大模型競爭格局，全球AI競爭日益激烈，各大科技企業爭先部署以求突破。

科企加快研究利產業鏈

設法降低依賴高端晶片

此外，從早前DeepSeek通過系列算法創新及工程優化，使用性能較低的英偉達H800訓練出性能與頂尖模型相當的V3與R1，為大模型的訓練開創新思路，並打破以往全球AI大模型開發的對於頂尖人才、先進算力、晶片和巨額投資競爭。螞蟻集團近期的實驗結果顯示，其3,000億參數的MoE大模型可在使用國產GPU的低性能設備上完成高效訓練，性能與完全使用英偉達晶片、同規模的稠密模型及MoE模型相當，現時國產大模型對高端晶片性能的依賴正在降低。

同時，比如騰訊混元大模型、阿里千問大模型等的近期發展，多數是按高速、慢速，和將推理和學習能力分成兩種，從而使用不同晶片，可以大幅減低參數，解決依賴高端晶片的問題，相信都會是未來的發展方向。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)