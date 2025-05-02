芝商所：甲醇受青睞　期貨交易趨增

隨着愈來愈多企業透過期貨市場對沖日常價格波動風險，甲醇期貨合約作為對沖工具漸贏得青睞。甲醇交易量在去年創下歷史新高，今年初持續攀升。

甲醇是一種結構簡單的醇類化合物，亦是重要的化工原料，其最大需求來自於建材和汽車行業(包括車用塑膠和可降低尾氣排放總量的甲醇燃料)。甲醇的碳效益取決於其製備工藝。其中最環保的甲醇需要以氫氣為原料，並需要採用大量可再生能源生產，或透過大型碳捕捉和封存設施來處理相關排放。此類技術需要大規模發展氫能、可再生能源，以及碳捕捉和封存能力。

航運業中，愈來愈多企業將甲醇視為重要的燃料來源。這一發展對甲醇生產商無疑是利好。此外，多個工業領域對甲醇交易的興趣亦進一步促進交易活動。

目前，市場的需求是透過交易傳統液態甲醇期貨合約，來對沖整個甲醇供應鏈(包括傳統甲醇和低碳甲醇)的風險。企業通常會利用碳期貨和期權市場管理相關的碳風險敞口，並將其作為甲醇衍生品交易的疊加策略。

能源行業諮詢公司Energex Partners預計，市場對甲醇的需求仍將持續，隨着全球經濟增長，到2040年，傳統甲醇市場規模將從目前的約1.13億噸增至1.7億噸以上。

價格波動 吸引企業入市

甲醇市場價格波動再度加劇，正在吸引貿易企業，特別是對大宗商品價格波動敏感的貿易企業入場交易，這一復甦趨勢在歐洲市場尤為明顯。雖然中國市場波動仍處於相對低位，但亞洲和歐洲的甲醇價格走勢均充滿不確定性。這種不確定性源於甲醇作為一種低碳能源的重要作用日益凸顯，吸引更多的工業行業進入市場。

期貨市場行情顯示，歐洲甲醇與中國甲醇的價差持續收窄，這既反映市場供應過剩，以及歐洲甲醇生產成本較高，影響需求。天然氣價格上漲，被認為是推動歐洲甲醇生產成本上升的主要因素之一。

2024年，歐洲甲醇期貨即月合約價格在270至440歐元區間波動，而2025年初至2月期間為330至440歐元。亞洲市場方面，截至2025年2月的過去12個月期間，即月合約期貨結算價波動區間為每公噸280至325美元。資料顯示，歐洲與中國甲醇價差約為每公噸35美元，這是自2024年8月以來的最低水平。

首月未平倉合約破紀錄

乙烯和丙烯(烯烴類化合物)是塑膠、合成纖維及眾多下游石化產品的主要原料。隨着其需求不斷增長，亞洲各地採用甲醇制烯烴工藝的生產廠規模也在不斷擴大。甲醇制烯烴生產廠將煤炭、天然氣或生物質等多種原料製備的甲醇轉化為烯烴。這一增長為中國甲醇期貨市場的交易量提供支持。

今年甲醇市場交易保持強勁，1月中國甲醇期貨日均交易量超過去年同期的4倍。1月份全球甲醇期貨交易量也實現按年翻一番，各品種甲醇期貨合約未平倉量達到創紀錄的1,800份。

在國際海事組織的領導下，航運業已承諾將大幅削減溫室氣體排放，此舉或將豐富海運燃料的種類，並促進新型能效措施的推廣。

海運替代燃料地位提升

歐洲方面，碳排放權交易體系(ETS)與今年1月生效的《歐盟海運燃料條例》並行，預計將有助於在傳統船用燃料(如船用柴油或極低硫燃油)與替代燃料(如生物質燃料、液化天然氣、甲醇、氨)之間營造公平的市場競爭環境。透過對使用高碳排放燃料船隻徵收更高的違規費用，可能會促使更多船東轉向替代燃料以避免成本攀升。現有甲醇期貨預計仍將被作為主要市場基準，其與低碳替代燃料之間的交易將存在碳價差或綠色溢價。

標普全球普氏指出，可持續甲醇在供應層面存在一些問題，將傳統甲醇與綠色甲醇混合使用可能是緩解短缺問題的一種可行方案，這可能會帶動期貨市場的傳統甲醇對沖需求。

全球最大的甲醇生產商和供應商梅賽尼斯公司(Methanex)指出，2023年是甲醇雙燃料船訂單量首次超越液化天然氣動力船的元年。隨着市場對甲醇燃料的興趣持續升溫，預計到2030年，在全球服役的甲醇燃料船將達到350艘左右。未來，生物質甲醇和電制甲醇這兩種新興燃料有望成為相關法律認可的綠色燃料。

與液化天然氣等較為成熟的市場相比，甲醇和氨等一些替代燃料的應用仍處於早期發展階段。在新加坡，2023年船用甲醇燃料銷量約為300噸，但到2024年已升至1,600噸。生物質甲醇在歐洲也逐漸嶄露頭角，根據歐洲港務局資料，2023年鹿特丹港的生物質甲醇交付量約為700噸。

隨着全球替代能源轉型持續推進，新的需求中心不斷湧現，而風險管理仍是甲醇市場的重要組成要素。這種目標商品的價格持續波動，將促使愈來愈多的企業透過期貨市場來管理價格風險。

芝加哥商品交易所國際研究及產品開發總監Paul Wightman