Apple季績超預期　惟大中華銷售跌　關稅料使下季成本增70億

蘋果公司（Apple Inc.）第二財季(1至3月)收入和利潤均超出預期，惟如果全球關稅不變，預計第三財季(4至6月)關稅將為公司帶來9億美元(約70.2億港元)的損失，美股盤後股價跌3.78%。

第二財季，蘋果公司總收入953.59億美元，按年升5.07%，純利247.8億美元，升4.8%，每股盈利1.65美元，公司派發股息每股26美仙。此外，董事會批准高達1,000億美元的股份回購。

分區域來看，集團在大中華區創造了160億美元的收入，按年減少2.25%，低於分析師預期。其他主要地區均錄得升幅，美國、歐洲及日本錄得收入為403.15億美元、244.54億美元及72.98億美元，按年分別增加8.16%、升1.37%及升16.5%。

按產品劃分，iPhone收入按年增1.9%至468.41億美元，Mac收入按年增約6.6%至79.49億美元，iPad收入增15.1%至64.02億美元，三項產品表現均優於預期。穿戴式裝置、家居和配件收入按年減少4.9%至75.22億美元，服務收入增11.6%至266.5億美元。