滙豐獲核准在港設立專屬自保保險公司

滙豐宣布獲得保險業監管局核准，在香港設立專屬自保保險公司Wayfoong (Asia) Limited，已於5月1日開業。

Wayfoong (Asia) Limited將成為滙豐整合及分散可承保風險的工具，為香港員工福利的風險，以及滙豐其他亞洲市場的風險提供再保險。滙豐環球保險業務首席營運總監鄭宇清兼任Wayfoong (Asia) Limited之行政總裁。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，在香港政府擴闊專屬自保保險公司可承保風險的範圍後，集團看到新機遇，新的專屬自保保險公司不單有利促進協同效應，增強集團在本地的營運能力，還可協助亞洲的發展。

滙豐環球保險業務行政總裁文德華表示，滙豐很榮幸作為首間紮根於香港的國際金融機構在本地成立專屬自保保險公司，集團對香港能吸引國際客戶及承保國際風險充滿信心，並指將香港確立為專屬自保保險公司的首選註冊地，是提升其作為亞洲再保險和風險管理中心地位的重要一步。

保監局行政總監張雲正先生稱，滙豐在港設立專屬自保保險公司，反映出香港作為主要專屬自保保險基地的吸引力與潛力正日益增強，充分利用香港的獨特優勢便利跨國企業管理其全球業務運作。這也是一個極佳例子，說明保監局如何努力並成功地提升香港作為國際金融中心的突出性，並促進保險業不同領域均衡發展。

專屬自保保險公司的功能主要是協助業務遍布廣泛區域的大型企業應對其面臨的多樣化風險，從而培養內部能力及優化資源配置。