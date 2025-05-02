李明德：港股仍有上升空間 車股可揀呢3隻...
2025年05月02日 11:38
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大聖資產管理基金經理李明德表示，港股表現硬淨，恒指企穩兩萬二水平，並有機會進一步向上。他補充，美國對關稅政策態度軟化，中美關稅談判現曙光，利好股市表現。恒指現時估值不算太高，相信待中美會談正式落實，企業對前景重拾信心，恒指年中有望重返兩萬三甚至兩萬四關。
車企4月「成績單」出爐，比亞迪股份(01211)持續拋離同業，旗下新能源車銷量38.01萬輛，按年增長21%。第二位零跑(09863)期內交付量破4萬輛；小鵬汽車(09868)、理想(02015)則分別維持逾3萬輛。當中李繼續看好比亞迪，建議待調整360至365元買入，作中長線持有。至於零跑及小鵬今年股價累升不少，但料仍有上升空間，小鵬年中目標睇100元。零跑可待回調至50元附近吸納，短線上望60至70元。
國際金價持續回吐。李明德表示，美國總統對關稅政策轉軚，美元匯價近日轉強，利淡金價走勢。不過，黃金中長線仍值得看好，不妨待回調至3,000至3,100美元再買。至於黃金相關股今年亦表現不俗，當中他看好招金礦業(01818)及山東黃金(01787)。