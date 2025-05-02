渣打集團首季列帳基準稅前溢利升9.8%

首季經營收入增加7%至54億元，倘剔除該兩個重大項目則增加12%。渣打表示，增長乃由於財富方案業務創紀錄的表現，以及環球市場業務與環球銀行業務強勁的雙位數增長所致。

期內，淨利息收入增加7%，受惠於組合有所優化以及過往短期對沖到期，惟部分被減息及邊際利潤受壓造成的影響所抵銷。此外，非淨利息收入上升7%，倘剔除重大項目則上升18%。此乃由於財富方案業務動力持續發揮下，投資產品及銀行保險業務均錄得雙位數增長，加上環球銀行業務因放貸量上升以及環球市場業務因經常性及非經常性收入增長強勁而兩者表現同告亮麗所致。

第一季經營支出增加5%，這很大程度由持續投資於業務增長計劃以及通脹所帶動，惟部分被效率提升下支出得以節省所抵銷。倘剔除重大項目，集團錄得7%的正收入與成本增長差，而成本對收入比率則保持54%不變。

首季信貸減值增加24%至2.19億元。財富管理及零售銀行業務支出為1.79億元，與近期幾個季度大致相若。企業及投資銀行業務的減值管理保持良好，淨支出為3,000萬元。創投業務減值下降64%，乃由於Mox Bank(Mox)的拖欠率有所改善。非線性支出於本季度增加2,300萬元，反映鑑於圍繞貿易關稅的不確定性加劇，全球貿易及地緣政治貿易緊張局勢情景的概率比重增加。