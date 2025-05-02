二手樓價指數按周升0.25%　仍處逾8年半低位

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.71點，按周升0.25%，指數反映4月7日環球股市急挫，以及4月9日中美互相加徵關稅當周市況。

雖然CCL連升2周共0.26%，但升幅溫和，指數連續5周於136點水平窄幅徘徊。憂慮貿易衝突升級，經濟轉弱，買家態度審慎不願追價，惟業主則憧憬減息議價幅度較窄，雙方陷入拉鋸局面，而且市場大部份平價筍盤已消耗，導致二手成交大減，樓價出現爭持。由於中美局勢未明，加上一手新盤低價促銷搶佔購買力，相信短期二手樓價持續受壓偏軟。CCL距離第二季目標133點，現時相差3.71點或2.71%。

CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年9月中水平徘徊。財案後6周樓價累升1.35%，2025年樓價暫時累跌0.68%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.63%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.55%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.41%。5月3日西沙SIERRA SEA次輪價單發售288伙，累計截收逾4.2萬票，創全港歷來新盤收票新高，對本地二手樓價的影響將於2025年5月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.09點，按周跌0.11%，連跌4周共0.84%。CCL(中小型單位)報136.23點，按周微升0.03%，連跌3周後回穩。CCL Mass及CCL(中小型單位)兩大指數同樣繼續處於2016年8月底水平。CCL(大型單位)報139.14點，按周升1.35%，連升2周共1.69%，指數於2016年9月底水平徘徊。

四區樓價二跌二升，走勢持續反覆。新界東CCL_Mass報145.87點，按周跌2.87%，跌幅128周(2022年11月後)最大，指數創逾8年半新低，重返2016年9月底時水平。九龍CCL_Mass報134.44點，按周跌0.47%。新界西CCL_Mass報126.70點，按周升0.98%。港島CCL_Mass報136.80點，按周升1.46%，連跌3周後反彈。港島、九龍及新界西指數，分別處於2016年6月中、9月中、10月底水平。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌0.68%，CCL Mass跌0.75%，CCL(中小型單位)跌0.56%，CCL(大型單位)跌1.21%，港島跌1.28%，九龍升0.47%，新界東跌1.69%，新界西跌1.29%。