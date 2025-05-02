長實惠州項目瀧珀加推　設限時禮遇及港人專屬優惠

長江實業集團旗下深圳都市圈惠州旗艦住宅項目─瀧珀，早前推出的50個單位已售罄，最新加推一批單位，並同步推出限時禮遇及港人專屬「優惠三重奏」，包括送贈電視機及可以優惠價加購車位。

長江實業集團成員和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，瀧珀自推出以來持續掀起市場熱潮，已加推新一批單位及提供限時禮遇。同時，瀧珀展示中心即將設於沙田置富第一城。

由即日起至5月31日，凡參加睇樓團認購指定單位的買家，即可免費獲贈各項禮品，包括選購兩房單位買家可獲贈75吋電視機，選購一房單位則可獲贈55吋電視機。選擇一次性付款的買家，交樓時更可額外獲贈價值3,000元人民幣(下同)的超市購物卡。

此外，香港買家同時享有「優惠三重奏」。凡選購兩房單位的買家，只需額外支付1萬元即可加購車位。參加睇樓團的買家亦可享樓價1%的契稅優惠。另外，成功認購單位的買家，更可獲贈價值高達13萬元的裝修組合計劃。

瀧珀位於惠州濱海地段，以準現樓形式發售，提供多元戶型選擇，入場價只需40餘萬元起，月供低至1,500元起。樓盤配備區內罕見的25,000方呎豪華會所，擁有約14,000方呎室內空間，設有健身室、乒乓球室、樂隊室、兒童遊樂室、麻雀室及閱讀室等設施。戶外空間約11,000方呎，設有游泳池及公用花園。