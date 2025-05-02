中原按揭：「供平過租」料推使買家置業　將利好按揭數字

中原按揭董事總經理王美鳳表示，中原按揭研究部資料顯示，2025年4月份現樓按揭錄3,247宗登記，與3月份3,803宗相比減少14.6%，除了基於年初期間樓市交投減少影響外，數字亦顯示與首季不少新居屋如啟欣苑、昭明苑及冠山苑等已完成入伙上會有關；4月樓花按揭登記減少34.1%至464宗。至於按揭巿佔率方面，4月份中銀香港現樓按揭巿佔率保持7連冠，且於樓花按揭巿場連續6個月排名第一。

王指出，今年樓市自2月回暖，2月底新財案公布後亦一度令市場利好因素發揮推動作用，促使累積購買力逐步釋放，推動3月份樓市顯著反彈，一二手交投均錄得明顯增幅，預期未來一至兩個月的按揭登記數字將會逐步反映這情況，而令按揭登記數字回升。

展望後市，雖然隨着4月份美國總統在全球掀起貿易關稅戰，令市場急劇波動，部份買家轉為觀望，拖累樓市交投回軟減少；然而，市場預期關稅戰未必能長期持續，最近發展商恢復開售新盤且銷售理想，加上預期今年租務旺季提前於5至6月出現，市場亦預期美國聯儲局較大機會再於6月減息，市場上供平過租的個案將會更為顯著，推使更多買家轉租為買，有利未來按揭登記數字。