不乏亞洲企業研來港上市　首季再融資規模逾180億美元

香港交易所環球上市服務部主管徐經緯表示，近期與亞洲區的發行人的對話顯著增加，特別是東盟地區，不少正考慮上市的公司都在研究來香港上市的好處，過去數個月已有東盟公司成功上市的例子，相信趨勢會持續下去。

他又指，除了亞洲，中東地區也是港交所致力發展的市場。早前已宣在計劃今年內在沙特阿拉伯利雅得開設辦事處，並已與沙特證交所集團簽訂了合作備忘錄，希望能加強香港與整個中東地區的合作關係。

他強調，對於考慮在香港上市的發行人而言，港交所擁有深厚廣泛的投資者基礎，有不同種類的國際投資者，包括全球、地區以及專攻中國內地市場的投資者，也有不少非傳統企業投資者和散戶投資者。同時，香港再融資市場活躍，今年第一季再融資規模超過180億美元(約1,404億港元)，按年增長20倍。