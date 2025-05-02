OneDegree推寵物專屬App　提供線上獸醫免費諮詢服務

虛擬保險公司OneDegree推出專為寵物設計的應用程式「陪胖日記」，更特設線上獸醫免費諮詢服務，全城獨有的寵物MBTI測驗，用戶可同時一站式接入寵物保險用戶介面。

「陪胖日記」讓主人能夠記錄愛寵的成長時刻，除了讓寵物主人可以隨時回顧，一鍵便可以分享到Facebook及IG等社交平台。「陪胖日記」亦鼓勵主人每日記錄飲水量、食量、體重及睡眠時間等健康數據。應用程式會自動將這些數據轉換為圖表，顯示體重、飲水量及運動量的變化趨勢，幫助主人及早識別潛在健康問題，為寵物提供適切的醫療照顧。

此外，「陪胖日記」提供免費線上獸醫諮詢服務，由獸醫專業解答所有對話，所有合作獸醫均具備專業資格，主人可以隨時線上查詢寵物的健康及行為問題，獲取專業建議，更好地照顧家中主子健康。 而內置的寵物MBTI測試，除了人類可以透過回答問題發現自己是ENFP還是INTJ，寵物也可以透過MBTI測試揭露隱藏性格，在App上儲存寵物基本資料後，寵物主人立即可以透過回答幾條簡單問題，便可得知毛孩的性格類型，包括個性特徵及健康小貼士。