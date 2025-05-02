溋玥‧天賦海灣三房勁劈價172萬沽　揸13年仍損手

樓價反彈乏力，部分已持貨多年的業主，現沽貨仍要損手離場，大埔白石角溋玥‧天賦海灣套三房單位，減價172萬元售出，原業主持貨約13年，現轉售仍蝕約46萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳兆德表示，鴨脷洲南灣5座中層B室，實用面積約1,161方呎，兩房連套房間隔，享海景，以2,380萬元連車位沽出，呎價約20,500元。

●利嘉閣劉信文稱，筲箕灣ISLAND RESIDENCE高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，原以880萬元放售，減至828萬元成交，呎價約16,593元。原業主在2017年一手買入單位，現帳面損失約152.2萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角丹拿花園5座高層E室，實用面積約683方呎，三房間隔，成交價900萬元，呎價約13,177元。

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九龍區

●中原馮健平指出，荔枝角美孚新邨錄本月首宗成交，屋苑5期蘭秀道15號低層H室，實用面積約415方呎，一房間隔，叫價440萬元，減至435萬元易手，呎價約10,482元。

●美聯黎志榮表示，鑽石山星河名居B座中層9室，實用面積約593方呎，三房連套房間隔，以870萬元放售，放盤約半年，減至806萬元成交，呎價約13,592元。

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新界區

●中原張少聰表示，大埔白石角溋玥‧天賦海灣11座高層D室，實用面積約1,160方呎，套三房間隔，叫價約1,380萬元，減價172萬元，以1,208萬元沽出，呎價約10,414元。原業主於2012年以1,254萬元購入單位，持貨約13年帳面仍蝕約46萬元，單位貶值約3.7%。

●世紀21奇豐袁麗詩指出，沙田富豪花園D座低層D室，實用面積約725方呎，套三房間隔，放盤1個月，減價58.5萬元，成交價601.5萬元，呎價約8,297元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海‧星灣御23座高層B室，實用面積約564方呎，兩房間隔，叫價約900萬元，議價後以871萬元易手，呎價約15,443元。原業主持貨約9年帳面僅獲利約16萬元，升值約1.9%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦鞍苑A座低層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，以480萬元已補價自由市場價轉售，呎價約8,664元。

●美聯嚴啟雄稱，上水中心2座低層B室，實用面積約330方呎，以395萬元售出，呎價約11,970元。

●利嘉閣陳志傑稱，青衣居屋青雅苑中層16室，實用面積約485方呎，兩房間隔，以374.5萬元未補價第二市場價成交，呎價約7,722元。

●美聯蘇順華表示，青衣居屋青泰苑A座低層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，已補價自由市場成交價480萬元，呎價約8,665元。

●中原徐偉業稱，荃灣綠楊新邨K座低層1室，實用面積約582方呎，三房間隔，以510萬元零議價售出，呎價約8,763元。

●中原余俊文表示，荃灣麗城花園2期2座高層F室，實用面積約572方呎，三房間隔，享內園景，叫價490萬元，業主已移民，因急於沽貨，放盤約一個月，以487萬元沽出，呎價約8,514元，較月內部分同類成交低價約2.6%。

●祥益龍超君指出，屯門茵翠豪庭連花園戶，實用面積約830方呎，以798萬元成交，呎價約9,614元。

●美聯鄔銘洛稱，元朗錦綉花園L段4街雙號屋，實用面積約848方呎，附設約928方呎花園，以868萬元獲承接，呎價約10,236元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天富苑K座高層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，累減50萬元，未補價第二市場價430萬元易手，呎價約6,615元。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳新都城1期3座中層G室，實用面積約364方呎，兩房間隔，叫價560萬元，議價後以475萬元成交，呎價約13,049元。

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