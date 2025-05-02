新盤氣氛不俗 5月首兩日新盤售約45伙
2025年05月02日 21:32
東網電視更多新聞短片
內地五一長假首兩日，新盤市場交投頻密，暫沽約45伙。何文田站現樓項目最新連沽兩伙兩房高層單位，總成交金額共涉逾2,484萬元。
●元朗洪水橋滙都尚餘最後3伙待售
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，周五(2日)再售出1伙兩房單位，兩期項目共提供1,025伙，至今僅餘最後3伙單位待售。是日最新售出第1座12樓B01室連天台戶，實用面積435方呎，屬兩房戶，外連276方呎天台，成交價501.2萬元，呎價約11,522元。尚餘的最後3個單位均屬兩房戶型，並附連天台，折實價由508.55萬起。
●沙田星凱‧堤岸河景三房單位售1,942萬
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，今日錄得城門河景三房單位成交。該公司營銷策劃總監楊聰永指出，上述為5座43樓C室，實用面積947方呎，以1,942.4萬元獲本地用家承接，呎價約20,511元。全盤已累售1,318伙，尚餘最後17伙待售。
●佐敦高臨兩日沽7伙 吸金逾6,647萬
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，繼昨日連沽4伙後，周五(2日)再售出3伙，兩日合共套現逾6,647萬元。項目是日沽出的3伙成交價由813.7萬至861.6萬元。其中兩伙兩房單位由同一組買家購入，包括A2座27樓H室，實用面積382方呎，以813.7萬元售出，呎價約21,301元。
●西沙SIERRA SEA次輪最終截收逾4.3萬票
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，將於周六(3日)展開次輪銷售，分別以價單形式出售288伙及招標發售14伙。次輪銷售已於昨晚截票，發展商表示，經核數後共接獲43,007個購樓意向登記，當中包括572票為代理入票，以明日將以價單發售的288伙單位計，錄得超額認購逾148倍。
●啟德海灣第1期兩房單位售1,062萬
由嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周五(2日)連沽兩伙，總成交金額共涉逾1,615萬元。最新售出的單位包括第2A座21樓B室，實用面積536方呎，採兩房連儲物室間隔，成交價1,062.2萬元，呎價約19,817元。
●西南九龍維港滙II頂層連天台戶呎售約26,579元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，今(2日)以1,608萬元售出第3B座29樓A室頂層特色戶，為實用面積605方呎，採兩房連儲物室間隔的單位，外連593方呎天台，呎價約26,579元。
●日出康城第12C期GRAND SEASONS兩房613萬沽
港鐵公司(00066)及會德豐地產合作發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周五(2日)售出第1B座11樓D室，單位實用面積435方呎兩房，成交價613.1萬元，呎價約14,094元。
●何文田站瑜一‧天海兩房呎售約26,327元
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，今(2日)連沽兩伙兩房高層單位。包括第2B座22樓C室，實用面積522方呎，兩房梗廚間隔，以1,374.26萬元售出，呎價約26,327元。另一伙為2B座25樓E室，實用面積469 方呎兩房，成交價約1,110萬元，呎價約23,669元。項目自4月初現樓登場後已沽出108伙，套現逾12.6億元。