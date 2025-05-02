新盤氣氛不俗　5月首兩日新盤售約45伙

內地五一長假首兩日，新盤市場交投頻密，暫沽約45伙。何文田站現樓項目最新連沽兩伙兩房高層單位，總成交金額共涉逾2,484萬元。

●元朗洪水橋滙都尚餘最後3伙待售

●沙田星凱‧堤岸河景三房單位售1,942萬

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，今日錄得城門河景三房單位成交。該公司營銷策劃總監楊聰永指出，上述為5座43樓C室，實用面積947方呎，以1,942.4萬元獲本地用家承接，呎價約20,511元。全盤已累售1,318伙，尚餘最後17伙待售。

●佐敦高臨兩日沽7伙 吸金逾6,647萬

●西沙SIERRA SEA次輪最終截收逾4.3萬票

●啟德海灣第1期兩房單位售1,062萬

●西南九龍維港滙II頂層連天台戶呎售約26,579元

●日出康城第12C期GRAND SEASONS兩房613萬沽

●何文田站瑜一‧天海兩房呎售約26,327元

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，今(2日)連沽兩伙兩房高層單位。包括第2B座22樓C室，實用面積522方呎，兩房梗廚間隔，以1,374.26萬元售出，呎價約26,327元。另一伙為2B座25樓E室，實用面積469 方呎兩房，成交價約1,110萬元，呎價約23,669元。項目自4月初現樓登場後已沽出108伙，套現逾12.6億元。