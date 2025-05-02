美非農職增有驚喜　道指曾升逾500點

中美兩國着手為關稅戰降溫，上月就業數據又有驚喜，美股周五早段繼續做好，道指曾升逾500點，目前升勢回落，報41,086點，升幅0.82%；標指現升0.84%，報5651點；納指現升143點，報17,854點。儘管美匯指數未重上100關，10年期美國國債孳息率曾應聲抽高至4.3厘。

港股夜期現升58點，報22,481點，較本港周五收市低水24點。

美國勞工部公布，4月份當地新增非農業職位17.7萬個，雖然比3月份向下修訂後的18.5萬個再度下跌，但顯著高於市場預期的13.8萬個；同月失業率一如預期維持在4.2%。反映通脹壓力的平均時薪之按年漲幅維持在3.8%，低過預期。美國總統特朗普又急不及待發聲，指美國並無通脹，聯儲局應該減息。

芝商所FedWatch工具顯示，交易員透過利率期貨押注下月減息0.25厘的機會率為52.2%，12月聯邦基金利率處於3.25至3.5厘(比現在低一厘)的機會率為各種場景中最高，為36.6%，其次是降到3.5至3.75厘，換言之今年內再減息3至4次的機會率達67.5%。

不過，一項外媒調查顯示，四分之三受訪經濟學家預計美國經濟未來12個月陷入技術性衰退或沒有增長，比率較3月上次調查的26%大幅提高，但綜合各人對息口的預測，聯儲局今年只會減息兩次，於9月和12月各減0.25厘。