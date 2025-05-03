東方日報B1：關稅為禍　Apple今季成本「特」增70億

全球聚焦美國總統特朗普祭出的關稅戰如何衝擊供應鏈格局，以海外生產基地為主、屬「美股七雄」之一的蘋果公司(Apple Inc.)，其行政總裁庫克最新明言，關稅將導致公司今季成本額外增加9億美元(約70億港元)，惟強調公司已提前作出供應鏈轉移，由今季開始將大部分在美國銷售的iPhone改由印度供貨，其他產品如平板和個人電腦等也會改道取自越南，同時在美國本地採購晶片來應對情況。

除了供應渠道有變，市場也關注關稅來襲對Apple業績的後續影響。該企預期，計及成本增加因素，今季收入將實現低至中個位數增長，惟毛利率會有較大跌幅，降至介乎45.5至46.5%，低過市場估計的46.58%。整體而言，庫克認為，要就關稅做出恰當研判屬「非常困難」，是否加價亦無可奉告，只強調公司到底是有能力優化供應鏈。

Apple周五(2日)早段跌最多5.23%，報202.16美元，多少反映外界對這間全球市值最大的企業，過往一直在海外積極布局供應鏈的行動，在關稅戰開打下變相會弄巧反拙。

不過，細看Apple上財季業績實情表現不俗，截至3月29日止的第二財季純利有247.8億美元，按年升4.84%；每股盈利1.65美元，超出市場預期的1.63美元。期內收入錄953.59億美元，按年升5.07%。分部來看，產品和服務收入各佔687.14億美元和266.45億美元，前者升2.73%，後者升11.63%。整體毛利率為47.1%，與市場預期一致。

按產品劃分，iPhone收入按年多1.91%至468.41億美元。庫克提及，於上財季初和季尾iPhone的庫存水平相若，期間未有積壓大量庫存，又指iPhone收入上升部分原因乃受惠中價新機iPhone 16e推出。此外，Mac機和iPad收入各錄79.49億美元和64.02億美元，按年升6.68%和15.16%，同樣優於預期，唯獨是穿戴設備、家居及配件收入按年倒退4.94%，至75.22億美元，差過市場估計的79.5億美元。

其他地區方面，大本營美洲收入按年升8.16%，至403.15億美元；日本則是表現最好的地區，升幅達16.54%，收入有72.98億美元。

此外，Apple宣布將現金股息提高4%至每股0.26美元，並表示董事會已批准額外1,000億美元的股票回購計劃，但按年比較，實情少了100億美元。