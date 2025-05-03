【東方日報產評】美未脫滯脹風險　軟着陸還看中國

特朗普上任才3個多月，美國經濟就急速走下坡，皆因其關稅政策不僅衝擊全球經濟和供應鏈，也令美國經濟前景極不明朗，美國股匯債三殺頻現，金價高企，金融市場的異常，令市場對美元信用愈感不安，消費市道與就業市場也不見得穩定，經濟衰退仍是美元資產的頭號風險，尤其是關稅效應帶來結構性的通脹風險難解，最怕是特朗普政策一步步將美國推入滯脹的窮巷，最終能否避過「硬着陸」，還看中國取態。

本周率先公布的美國第一季國內生產總值(GDP)以年率計按季下跌0.3%，相比去年第四季的增速2.4%，可見放緩速度甚快，特朗普歸咎於前朝拜登留下的手尾，實際上市場都認定是受關稅等政策影響，且跌勢才剛開始。繼而是公布截至上周六的首次申領失業救濟人數遠較市場預期為多，並創兩個月新高，持續申請失業救濟人數同樣超市場預期，更創自2021年11月以來最高水平。

此外，4月ISM製造業採購經理指數雖略高於預期，但生產指數急降至2020年5月以來新低，產出顯著下跌，新訂單仍處收縮區域，價格指數則上升，開始反映輸入成本上升帶來的通脹壓力。稍為緩和氣氛的，乃昨日公布的非農就業數據勝預期，失業率維持在4.2%水平，聯儲局6月減息機會仍在。只不過，將關稅戰拖長打，說到底還是變數多，風險大。

須留意，4月初特朗普公布對等關稅，不少企業與消費者都趕及生效前囤貨消費，扭曲市場表現，如無意外5月才開始見到關稅下真實持續的需求情況。若特朗普最終堅持搞「高院高牆」，也必招來反制，全球供應鏈大洗牌，引發結構性的商品短缺及價格飆升，整體輸入成本上升加劇通脹壓力，打擊出口。

更令美國人不敢想像的，乃特朗普打關稅戰，該傾向見到弱美元助美國出口及穩增長，但偏偏在抗通脹任務下，聯儲局在貨幣政策上難以及時配合，滯脹風險尚難完全擺脫，估值呈虛高的美股，只怕最終難逃一次大劫，而美債需求轉弱，則影響美國發債能力和成本，將美國的弱點顯露無遺。

到底美國經濟能否軟着陸，除了看特朗普的關稅政策外，關鍵自是中國取態。若中美保持一定的貿易聯繫，確保了關鍵商品的供應穩定，化解結構性通脹的衝擊；若中國加大對外開放市場(尤其是金融市場)，為美商提供更大更豐厚的海外市場發展空間及利錢，有助彌補關稅損失，實現穩增長目標，中國經濟亦能保持一定的景氣。當然，若中國繼續成美債「鐵粉」，甚至增持美債，有助為美元資產投下信心一票。所以說，特朗普多次催促中國來到貿易協議談判桌，事必有因。

當然，現時世界已非再是美國可以說了算。更何況，如今中國擺出的姿態，是面對現實，為與美國全面實質性脫鈎作準備。誰着急，誰就先讓步。最終兩強會返回談判桌，是務實地求同存異，各有相讓，保持競合，抑或反枱全面對敵，也許市場仍偏向保持樂觀，尚未為最壞情況作打算。