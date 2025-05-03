陳政深：市場似漸消化關稅戰憂慮

市場對中美貿易爭拗，以及關稅所引發的經濟衰退疑慮，似乎有減退迹象——更準確點說，是對負面消息近乎麻木，又或是最低限度接受了。而在關稅戰之外，美國經濟數據亦似乎指向經濟面對向下方向，變相為美聯儲提供更大的減息空間，美元兌主要貨幣走弱，當中人民幣便明顯走強。恒指上周四日市，上升了523點，指數收於22,504點。從走勢而論，指數尚待突破，上下區間分別為22,800點及21,500點。

中國國內之遊戲市場有一定規範，尤其是針對青少年人，網易亦限制青少年人在勞動節假期限玩8小時，然而其規模仍然相當龐大。據中國音數協遊戲工委發布的首季度報告顯示，首季度中國遊戲市場收入達857億元人民幣，按年增長18%，當中移動遊戲市場實際銷售收入636億元人民幣，按年增長20%。

相對貿易平台等其他科技類股份，網易受關稅戰的直接影響較小，其股價於四月份觸底之後亦反覆向上，整體走勢亦跑贏主要大型科網股，現價計，以十天線為止蝕參考，上望195元的前阻力位，具一定值博率。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)