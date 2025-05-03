美聯：4月逾300萬至400萬元二手註冊量突破千宗　創近8年半高

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月份逾300萬至400萬元二手住宅(包括私人住宅及公營房屋)註冊量錄1,047宗，較3月份同類銀碼661宗按月大幅急升約58.4%。宗數突破千宗水平，並創自2016年11月後的近8年半新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，受惠財案將100元印花稅由原本300萬元樓價上調至400萬元的措施，帶動逾300萬至400萬元交投顯著急升，同時亦將相關佔比推高。據資料顯示，4月逾300萬至400萬元的二手住宅註冊量錄1,047宗，佔同期整體二手住宅註冊量4,427宗約23.7%。比率較3月約19.5%增加約4.2個百分點，除突破2成水平外，更創自2016年8月後的逾8年半新高。

若以4月逾300萬至400萬元二手註冊量最多的屋苑計算，天水圍嘉湖山莊錄最多，共有25宗註冊登記；其次是九龍灣麗晶花園，錄18宗逾300萬至400萬元個案註冊；同屬沙田區的沙田第一城與金獅花園則分別以17宗及12宗相關銀碼註冊個案緊隨其後。

4月逾300萬至400萬元二手註冊量按月急升，帶動同期整體二手住宅註冊量升至4,427宗，按月上升約30.9%，並創11個月新高；惟值得留意，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，4月份註冊個案一般主要反映3月市況，至於4月份美國公布對等關稅措施後，環球股市波動，對本港二手住宅交投的影響則於5月註冊個案才反映出來。