香港置業：4月住宅註冊量創5個月高　惟關稅戰衝擊尚待反映

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處最新資料顯示，4月住宅物業(包括一手私宅，二手私宅及二手公營房屋)錄6,026宗註冊，較3月的5,630宗增加約7%，連升2個月，創5個月新高；鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，4月註冊個案一般主要反映3月市況。至於關稅戰衝擊環球股市，對香港樓市的影響，則尚未於4月的註冊量反映。

若以金額劃分4月住宅物業註冊量按月表現，當中500萬元或以下住宅物業錄3,064宗註冊，較3月的2,981宗增加約2.8%；逾500萬至1,000萬元住宅物業錄2,195宗註冊，較3月的1,974宗增加約11.2%；逾1,000萬元住宅物業錄767宗註冊，較3月的675宗增加約13.6%。

若以三區劃分4月住宅物業註冊量按月表現，當中新界區住宅物業錄3,185宗註冊，較3月的2,868宗增加約11.1%；九龍區住宅物業錄1,843宗註冊，較3月的1,595宗增加約15.5%；相反，港島區住宅物業錄998宗註冊，較3月的1,167宗則減少約14.5%；港島區住宅物業註冊量按月錄跌，主要因3月錄得不少如北角皇都及鴨脷洲Coasto等新盤成交登記，令區內3月份住宅註冊量「基數」較高。