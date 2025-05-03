郭家耀：華電動車龍頭領先地位鞏固
2025年05月03日 22:40
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內地電動車產業於環球市場站穩一個席位，更不比海外企業遜色。比亞迪股份(01211)作為行業的領軍企業，日前發布第一季業績，顯示出強勁的增長勢頭，營業收入達1,703.6億元人民幣(下同)，按年增長36.4%；淨利潤為91.55億元，按年增長100.4%，主要是受惠於新能源汽車業務增長，比亞迪亦展現出在行業中的強大競爭力及業務運作。
在新能源汽車行業，需求持續旺盛，比亞迪銷量再創新高。尤其是在海外市場的表現上，公司實現跨越式增長，進一步鞏固全球銷量第一的地位。數據顯示，今年3月，比亞迪乘用車銷量達到37.1萬輛，按年增加24.8%；其中，海外銷售共計72,723輛，按月增加8.5%。今年首3個月，累計新能源汽車累計銷量100萬輛，按年增加59.8%。第一季度海外銷量達到21萬輛，按年大增111%，海外市場已成為公司增長的重要引擎。比亞迪加速進軍歐洲市場，預計在未來兩年將進入多個歐洲國家。
毛利方面，公司第一季度的單車毛利按年增長32%，毛利率達20%，雖然按季下降0.6個百分點，但按年顯著提升。受惠於規模效應的增強，賣車平均售價和毛利分別為17萬元和5萬元，按年下降15%和增長32%。扣除比亞迪電子(00285)的併表利潤後，一輛車淨利潤約為8,500元，按年增長35%。在費用管理方面，銷售、管理、研發和財務費用率分別為3.6%、2.9%、8.3%和負1.1%，按年大幅改善，為未來的盈利能力提供有力支持。
在研發方面，比亞迪持續加大投入，累計研發投入已超過1,800億元。這些資源的投入使得公司能夠不斷推出具競爭力的技術和產品，進一步推動新能源汽車的市場滲透率加速提升。智能駕駛技術普及和超級閃充技術，將成為比亞迪重要的突破性進展，鞏固市場的領導地位。
在股東回報方面，比亞迪計劃每10股派現金紅利39.74元，總金額約120.77億元，這一分紅方案創下歷史新高。此外，公司將實施每10股送紅股8股及資本公積金轉增12股，預計總股本將由30.39億股增至91.17億股。比亞迪變相將股份一拆三，有助降低股份入場門檻，並提升流動量，吸引更多投資者進場，利好公司估值水平向上。
總體而言，比亞迪的持續增長與創新能力，使其在新能源汽車行業中保持領先地位。隨着市場需求日益增長，以及公司在技術上的不斷突破，未來的發展前景值得期待。
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)