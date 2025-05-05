東方日報B1：股神巴菲特今年退休　再轟關稅戰

號稱「股神」的美國投資名宿巴菲特，上周六主持其投資旗艦巴郡的股東周年大會，期間意外宣布打算今年底之前退休，結束掌舵巴郡60年的傳奇生涯。他再度批評美國發動關稅戰，擔心聯邦政府的財政赤字不可能持續下去。儘管他不認為美股上月波動有甚麼大不了，但巴郡上季現金儲備畢竟再創新高，且連續10季減持股票套現，專家相信美股短期上升空間有限。

巴菲特稱，退休一事只有子女事先知道。然而，股神畢竟已94歲，可能有感親睹其風采的機會買少見少，現場觀眾人數打破紀錄。摩根大通行政總裁戴蒙表示，巴菲特以誠信、樂觀和常識投資美國的增長。

就上月美國爆發股市、匯市和債市「三殺」，巴菲特淡然說道，比起1929年冧市等時期，「過去30天、45天、100天的事……真的不算甚麼」，連劇烈的熊市都稱不上，強調投資要抑制情緒，「如果你着緊自己的股票跌了15%，你要改變投資理念。世界不會適應你，你必須適應世界。」

當被翻出22年前曾提倡以「進口憑證」縮窄美國的貿易逆差，巴菲特辯解，這遠好過關稅戰，「平衡貿易是好，但不要把貿易武器化」，「我們應該做我們最擅長的事，他們也應該做他們最擅長的事。貿易愈多愈好。」他又說，「我不認為讓75億人對你沒好感是對的……這個世界不該是一小撮國家說『哈哈哈，我們贏了』……他國愈繁榮，我們愈繁榮。」

儘管他重申對美國的信心，更說「如果我今天出世，我會在子宮講數，直至老天爺准我生於美國」，但巴郡上季投資仍相對保守。巴郡今年首季業績公告顯示，期內現金儲備再增加134.8億美元，3月底達到3,476.81億美元的新高，兼且再淨減持股票14.94億美元(約116.53億港元)。

換另一角度看，巴郡上季減持股票套現的幅度已經連續3季收窄，比起去年季均335.3億美元似乎收斂不少。不過，凱基亞洲投資策略部主管溫傑不覺得這是入市信號，始終是沽多於買，增持現金代表巴菲特對後市仍審慎。

他指，「目前標指2025年預測EPS(平均每股盈利)約250美元，假設美國沒有衰退，就配23至24倍前瞻市盈率，如是者標指合理價位介乎約5,800至6,000點，上望空間不大」。

溫傑直言「很認同巴菲特的投資理念，其『師父』格雷厄姆的名著《證券分析》堪稱聖經，遇到跌市想發掘機會，或者會先重溫一下尋求指引……價值投資是充分掌握上市公司業務所產生的價值，一切都係計數，高過現價就沽，低就買。」

巴菲特的成功少不了天時──二戰後的國際秩序、中國融入全球經濟、近年銀根寬鬆，這些邏輯近期似乎都有變。溫傑相信，堅持價值投資仍有機會跑贏大市，也可以套用於中國股票，「始終中國會富強，企業亦會在全球有愈益重要的地位，但難度在於政策不確定性多，而且國民可支配收入、企業盈利佔經濟總值比重不高，內需問題要解決。」

另外，對於一名報稱來自香港的14歲女孩想加入巴郡，巴菲特勸她「保持好奇心，多讀書」。事實上，巴菲特年輕時很用功，在家中拿着企業年報邊走邊讀，連孩子在遊樂場放電，也會坐在一旁讀財報，到了「放棄社交和家庭生活」地步。