鄺紫珊：關稅不確定性持續　投資不宜過分進取

關稅不確定性持續，外界普遍對企業營運前景感到疑慮，近期關稅議題稍為緩和，讓市場憧憬美國與多國的關稅問題有望迎來曙光，股市從低位有顯著反彈，但預期及後將有機會再試低位，或呈上落市格局，建議不宜過分進取。

美元從市場的避風港面臨信心喪失的危機，近期美元指數已跌至3年來的新低。這表明美元正在失去其儲備貨幣的吸引力，在關稅影響下，美國應該就面對強勢美元正在減弱所出現的問題作好部署。

一直以來，美元擁有全球儲備貨幣的地位，但近期外界已開始討論美元是否會被取代的議題；有迹象顯示，某些貿易通道已正在「去美元化」，外資也開始減持美債及美元資產，這代表市場認為此次貿易戰對經濟影響深遠；黃金近期持續飆高，更持續創歷史新高，雖近期稍為回落，市場已開始分散投資以黃金作為避險工具。

另外，在貿易戰的陰霾下，電動車產業的股價也從高位下挫不少，而全球領先的電動車製造商特斯拉更是重挫，不僅是因為其汽車在全球多地第一季交車量都錄得下跌，讓第一季財報未達市場預期，加上其執行長馬斯克加入特朗普政府效率部協助裁員也引起激烈的民憤，直接影響汽車銷量及股東不滿，讓股價插水式下跌。及至最近馬斯克回歸公司，及美國政府釋出對電動車發展的利好消息，股價才從低位反彈，也帶動電動車產業的ETF回升。

事實上，要掌握未來新領域的產業發展，新能源車或電動車是不可或缺的投資部分，在配置上，除鎖定科技及AI類股，建議可布局全球電動車龍頭企業，並且包括中國內地電動車廠企業。內地電動車龍頭企業比亞迪於今年第一季的純電動車交車量已超過特斯拉，銷量已是特斯拉的三倍，其淨利潤達到財測上限。另外，特斯拉的業務已不限於電動車領域，正朝向智慧機械人領域發展，持續突破AI發展界限，並且將應用落地推進，預期後續將可帶動產業走出陰霾。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊