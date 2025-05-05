廖嘉豪：日圓歐元走低符合預期　宜高沽美元

日圓及歐元上周走軟符合預期，美元兌日圓按周升近2%並升至最高145.73，歐元兌美元按周亦跌近1%至最低1.1266。美匯指數短期或上試102.7附近，屆時或為高沽美元低吸日圓及歐元機會。

市場目前仍較看淡美元，花旗的外匯市場美元倉位指標在負4左右(最低為負10)，雖然較一周前的負8稍為回升，但仍有挾美元淡倉風險。環球資金沽售美元資產潮似暫緩，資金甚至低吸美股，短期或可支持美元。即使最近美國「軟性數據」繼續顯示企業和消費者信心惡化，但「硬性數據」(如通脹、消費、就業等數據)則尚未反映經濟活動有任何明顯下滑迹象，並限制聯儲局短期內鴿派轉向空間。美息維持高企增加沽空美元的利率成本，尤其除日本以外的其他主要央行較大機會在未來三個月內繼續減息，貿易談判若有好轉亦可能有利美元。

美匯指數上周四重上100後或可先上試200周線的102.71附近，該線過去為重要的轉向指標，去年9月美匯指數跌至該線後(當時約100.2附近)亦重拾升勢至最高110。美元策略性回升至約102.7並未改變今年弱勢，投資者屆時或可借機沽美元。

日本央行上周維持息率不變後推升美元兌日圓升至約144水平，而美元回升更進一步令美元兌日圓重上早前提及的145水平。即使日本央行下調通脹及經濟增長預測，但日本央行轉向減息的門檻仍非常高。加上最近有迹象顯示資金開始回流日本，日本證券業協會(JSDA)在4月21日發布的3月數據顯示，外國投資者大規模淨買入日本國債(淨買入2.18萬億日圓10年期以上的日本國債)，而截至4月19日的三周內，累計淨買入日圓債券的資金規模已達6.1萬億日圓。日圓的避險角色穩固，中線息差對比七大工業國貨幣續有優勢。美元兌日圓升穿144.13至145阻力區間後，或可上試55天線的147.24，今年以來美元兌日圓分別在2月及3月回升至55天線後皆重拾跌勢，升至150的機會則不大。投資者或可在145以上分批沽美元買日圓。

歐元兌美元上周曾跌穿20天線的1.1277，下個支持或在2024年9月高位的1.1214，但由於美元續有回升風險，料歐元兌美元較大機會續向上周提及的1.10至1.110區間發展。歐元兌美元在4月收市時似乎已升穿2007年以來由1.60開始的大型下降通道，加上歐股至今表現強勢續支持資金輪動至歐洲股票，續支持歐元需求，歐元兌美元今年逐季上升並在第四季上試1.20的機會仍較大，投資者續可等待歐元兌美元回落至1.10至1.11低吸歐元。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪