【星期二‧炒啲乜】美英齊議息　港股可否收復關稅失地？

受惠關稅戰緊張局勢有緩和迹象，港股在5月有個好開始，恒生指數上周五(2日)高收385點，重越22,500點。值得留意的是，恒指正逼近4月初「美國解放日」前的22,849點，宜拭目以待能否收復失地。

展望今周，投資者聚焦美國聯儲局議息結果。美國財長貝森特表示，美國2年期國債孳息現時低於聯邦基金利率，是聯儲局應該減息的信號。然而，美國前財政部長薩默斯認為，債券市場定價並不等同於對聯儲局應如何調整利率的判斷，如果聯儲局在今周會議上減息，將會是一個「非常嚴重的錯誤」，因此舉將削弱人們對聯儲局降低通脹決心的信心，導致較長期借貸成本上升。聯儲局主席鮑威爾議息後的言論，同樣備受關注。

另外，英倫銀行今周也會公布議息結果，內地亦會公布多項重要經濟數據，包括居民消費價格指數(CPI)、生產物價指數(PPI)、財新服務業採購經理指數(PMI)、貿易數據等。如果大家對今周如何布局尚未有頭緒，不妨參考以下專家的財經分析及建議。

1、【郭家耀：華電動車龍頭領先地位鞏固】

2、【陳樂怡：恒指兩萬三關阻力大】

3、【陳鳳珠：金價續受兩利好因素驅動】

4、【鄺紫珊：關稅不確定性持續 投資不宜過分進取】