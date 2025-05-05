內地人避險買金棄藝術品　黃金ETF持倉破紀錄

藝術品除了可欣賞外，亦被視為對沖經濟不景氣、財富保值的投資工具，近年愈來愈多家族辦公室將之納入投資選項。不過，美國總統特朗普上場後，朝令夕改的政策引發全球經濟大混亂，面對地緣政治緊張、經濟動盪及貿易碎片化，富人投資更謹慎，寧可掃入堅不可摧的黃金，多於寄望在藝術交易獲利。

全球市況紛亂，中國古語「盛世古董，亂世黃金」，似乎在最近研究之中再次得到印證。去年全球藝術品銷售額大降一成之際，黃金卻迭創新高，正好與這個投資智慧相對應。

的確，藝術品為一種特殊的資產，價值是依據市場潮流或個人偏好的變化而波動。黃金則與一般貴重物品不同，其物理上的不變性，造就它長期充當價值儲存的工具，進而成為避險、財富保值的手段之一。

●中國市場3月黃金ETF流入56億人幣

貿易戰陰霾籠罩，資金尋找安全資產，中國投資者放棄藝術品，也要踐行「亂世買黃金」，出手大掃黃金相關中國交易所買賣基金（ETF），銷情熾熱促使券商也要提示投資者關注短期交易風險。

世界黃金協會數據顯示，今年3月中國市場黃金ETF流入約56億元人民幣，已連續兩個月保持強勁流入，資產管理總規模（AUM）衝至1,010億元人民幣，再創月末紀錄新高，總持倉增至138噸，齊刷新歷史紀錄。

華4大相關ETF周吸76億

外媒統計同樣看到資金持續追捧中國的黃金ETF，今年3月31日當周，包括華安基金旗下的中國最大的4隻黃金ETF，累計獲得資金流入超過76億元人民幣，創下單周史上最大淨流入。

分析指出，宏觀環境不確定時，資金會進入黃金和國債類資產避險，一定程度上會分流前往包括股票、基金在內權益資產的資金。數據顯示，3月份中國權益類ETF淨流出達到約53億元人民幣。

內媒引述業內人士剖析黃金ETF資金淨流入兩大主因，首先是關稅衝擊下，短期市場風險偏好大幅降低，資金流入黃金類資產避險；其次是美國關稅政策的不確定性，加添其他國家對美國的不信任，美元信用受損，拖累美元走勢，部分投資者開始奔向黃金資產。

●畫作等銷售挫三成15年低

在經濟強勁的盛世，民眾資金充裕，遍地金銀賺錢容易，對古董投資熱情會增加，亂世則反之。巴塞爾與瑞銀發布的全球藝術市場報告顯示，高端市場連續兩年大縮，去年全球藝術品市場總銷售額下降12%至約575億美元，所有關鍵市場銷售額幾近全線下滑。不過，以交易數量來看，去年達到4,050萬宗，按年增加約3%。

主要市場中，中國的銷售額84億美元，創下15年最低，降幅更達31%顯著跑輸，全球市場份額跌15%，退居第三位，因受經濟放緩、房地產市場持續低迷及其他經濟不確定因素所影響。其他亞洲市場表現不一，南韓銷售按年減少15%，日本逆勢增長。美國仍為藝術品最大市場，但去年藝術品銷售總額萎縮9%至248億美元，部分原因是去年總統大選引發的不確定性。歐洲主要市場大多銷售放緩，法、意兩國均減10%，英國亦微跌5%。

伴隨疫後復甦力度減退、高端市場疲弱，去年全球拍賣市場銷售額亦連降兩年，拍賣行公開和私人拍賣銷售額合計下降20%至234億美元，創下2020年以來最低水平。

行業面對經濟不明朗，也陷入消費降級的窘局，低價的作品相對受歡迎。說到高端市場降溫的明顯指標，1,000萬美元以上細分市場的拍賣金額和成交量，同時出現雙位數下滑，公開拍賣銷售額更按年下挫25%，透過拍賣行進行的私人銷售則逆勢上揚14%。

儘管如此，拍賣市場全年整體成交量仍增長4%，但主要歸功於低價拍賣品成交支持，5萬美元以下成交作品佔比超過九成，成交量增加8%，100萬美元以上作品成交量則下降三分之一。拍賣價超過1,000萬美元的美術品銷情最為慘淡，數量下跌39%，銷售價值亦減少45%。

中國拍賣市場價值減38%

值得留意，中國作為公開拍賣第二大市場，去年該市場價值按年減少38%至48億美元，市場份額降至25%。報告表明了因由，鑑於中國經濟基本面疲軟、債務增加等問題，對供應商計劃和需求產生負面影響。