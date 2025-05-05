新地：五一長期商場人流及生意錄雙位數升幅

期間，重點地區商場聯乘韓國經典IP於中庭設5天Pop-Up快閃店，更有設計師駐場為粉絲簽名。為支持政府盛事經濟吸客，銅鑼灣商場亦延長L5維港空中花園開放時間，方便顧客於5月1日晚上欣賞灣仔無人機表演；同時，場內趁節日加推升級版「空中海洋奇幻表演」，新增「空中海龜」角色與逾3.5米長的機動海豚。

馮指出，有見現時內地客訪港目的多元，既有消費客，亦有追求深度遊，所以商場在節目安排要更與別不同，包括加入互動元素讓客人參與。針對消費客群，多區商場推出多重消費禮遇加強客人消費力，如夥拍內地消費平台及內地銀行卡服務機構，免費送500港元的「旅客大禮包」，與電子現金券回贈等；另有奢侈品消費即減2,000元的回贈等。

此外，個別高端品牌快將加價，尖沙咀商場明顯見旅客趁平多買，兼賺場內節日優惠禮遇；也見港人趁機多買保值及為母親節選禮物，有名錶租戶透露，單日營業額近百萬元。旗下各區商場又設不同主題的手信或美食市集，如以地道香港食品招徠，回應旅客喜好平食港式滋味的新趨勢。有見母親節將至，民生區如大埔、元朗等商場分別提早推出母親節市集、或與按摩椅租戶舉行展覽，為場內消費氣氛升溫。

她續稱，港人外遊多選日韓泰，近日東南亞地區較多極端天氣狀況，港人經過近月外遊潮後，預料未來月份會選擇留港消閒渡假，是次五一假期開始呈現該趨勢，各區均見本地市民消費力回暖，民生區餐飲消費力特強，同時帶動零售銷售，如美白護膚、個人保健產品、運動戶外用品等，承接下周母親節禮品及餐飲消費，慶祝日子延伸下來，預料未來時候港人留港消閒、購物，整體零售市場開始復常。