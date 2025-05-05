首季二手私宅蝕讓佔比增至36%　日出康城平均蝕約4.4%

二手私人住宅轉手蝕讓比例上升，利嘉閣地產研究部最新報告顯示，2025年首季二手私宅虧損個案錄得1,882宗，佔比增至36%，較去年第四季增加約兩個百分點。該行指出，以宗數計，今年首季損手數字，為2009年第四季以來約15年半的第三多，反映無辣招制約及經濟未穩下，蝕讓沽售情況仍然普遍；至於平手則有31宗，佔比約0.6%，按季跌約0.1個百分點。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市續走下波，面對關稅戰及新盤持續低價搶佔市場下，次季私宅轉手獲利比率及平均賺幅料亦承接首季弱勢繼續偏軟。綜合土地註冊處資料，今年第一季本港共錄3,317宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例約63.4%，較去年第四季約65.4%，下跌約兩個百分點，已連跌7季，創自2009年第二季以來的約16年新低，反映樓價回落及新盤低價開售的影響。

踏入次季，樓市暫未見有明顯利好因素出現，加上關稅戰未息，新盤亦普遍低開，搶去不少客源，令二手業主沽樓時處於較被動位置，料將持續窒礙次季轉手獲利比率，有機會再跌約1.4個百分點，下試約62%的低位；至於平均每宗賺幅則料介乎約19.5%至20.5%之間窄幅橫行。

另外，首季二手私宅平均獲利幅度方面，每宗私宅轉手個案平均賺幅跌穿兩成，只有約19.9%，較去年第四季約20.4%再跌約0.5個百分點，除連跌7季外，更創2009年第四季以來的近15年半新低，反映樓價持續下跌，加上無辣招限制，短線持貨業主沽貨，令整體平均賺幅未見止跌。當中，沽樓獲利一倍或以上的轉手個案，佔整體二手私宅買賣比例仍然少於三成，只達約27.6%，按季再跌約0.6個百分點，涉及宗數達1,444宗。

按物業轉售價格劃分，過去一季仍以中細價樓主導，交投量最多，不過受整體樓價仍然偏軟拖累，當中成交價在400萬港元以下的二手私宅轉售獲利比率低見約61.9%，為表現最差類別，按季亦跌約0.5個百分點，而其平均賺幅按季也跌約0.1個百分點至約22.9%。

此外，介乎401萬至600萬元以內的獲利比率按季亦大跌約4.2個百分點至約62.6%，而其平均賺幅按季雖也大減約4.6個百分點至約23.5%，但仍是賺幅最大的類別。至於樓價在1,001萬元至1,200萬元以內，獲利比率最高，達約67.4%，惟平均賺幅則挫約兩個百分點至只約18.9%。

若以屋苑分析，第一季二手私宅獲利登記宗數最多的首兩個屋苑分別為天水圍嘉湖山莊及大嶼山愉景灣，各錄61宗及38宗登記，平均賺幅約39.3%及約9.3%，獲利成功比率約75.3%與約61.3%。不過，將軍澳日出康城屋苑，每宗成交出現平均蝕幅約4.4%，獲利成功比率只約36.7%，為眾項目中最低。