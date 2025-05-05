10大屋苑周末3日共錄14宗成交　按周反彈一倍

市場新盤銷售暢旺，買家重拾置業信心，帶動二手交投向好，中原指出，10大屋苑於三天假期合共14宗成交，全數於過去周六、日(3、4日)錄得，較對上一個周末反彈一倍，為5個周末最多，期內亦只有兩個屋苑未聞買賣，分別為紅磡黃埔花園及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，位於西沙路的新盤次輪銷售報捷，早前抱觀望態度的買家重拾置業信心，趁長假期積極睇樓，加上下周美國聯儲局再有議息會議，市場憧憬重啟減息步伐，令買家加快入市決定，一、二手皆旺。

港島區三個指標屋苑均錄成交，中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園錄1宗成交，單位為J座中層1室，實用面積約902方呎，三房連套房間隔，享西北內園景，以1,205萬元沽出，呎價約13,359元。原業主早於1995年以608萬元買入單位，現轉手帳面獲利597萬元，單位30年間升值約98%。該盤本月暫錄得2宗成交，平均實用呎價約12,903元。

該行盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島於本周末打破悶局，錄得1宗成交，單位為9座低層B室，實用面積約742方呎，三房連套房間隔，擁向北臨海景致，以913萬元成交，呎價約12,305元。

期內茶果嶺麗港城錄得一宗蝕讓買賣，中原郭麗娟表示，該盤35座低層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以518萬元沽出，呎價約10,019元。據悉，原業主於2015年7月以548.8萬元入市，現轉手帳面蝕讓30.8萬元。

將軍澳新都城亦錄一宗同類個案，該公司關偉豪表示，屋苑於周末錄得兩宗成交，包括1期2座高層G室，實用面積約364方呎，兩房間隔，以538萬元成交，呎價約14,780元。原業主於2017年9月以600萬元買入物業，持貨近8年帳面蝕讓約62萬元，單位貶值約一成。

新界區方面，中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊於周末錄得3宗成交，平均實用呎價約7,530元。成交包括美湖居5座中層D室，實用面積約544方呎，三房間隔，擁西北內園景，放盤當日即以420萬元沽出，呎價約7,721元。原業主於2003年10月以118萬元購入單位，是次轉手帳面獲利302萬元，單位22年升值約2.6倍。