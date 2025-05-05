港股短期或有阻力　溫鋼城：市場正醖釀一場「完美風暴」

美元走弱，美國兩名共和黨議員要求美國證券交易委員會(SEC)將25間美國掛牌的中國企業除牌，市場關注港股周二(6日)表現。iFAST Global Markets Limited投資總監溫鋼城表示，外圍消息為已經連升3周的港股加添不少回調壓力，預期本周只得4日市的港股高低波幅將介乎於22,800點至21,800點之間，恒生指數短期內在22,500點至22,800點有大阻力，建議投資者應趁高食胡，「有胡記得要食，揸到成手貨的投資者更要小心」，投資市場正醖釀完美風暴，形容5月及6月是較麻煩的時間。

他指出，資金持續流入香港，而美匯指數周一(5日)跌約0.4%，以貨幣而言跌幅算多，認為現時美元「弱不禁風」，並以「資金走難」形容，有關現象值得投資者留意。基於傳統上，貨幣一年內的正常升幅約8%，但新台幣兌每美元由4月的低位大幅反彈11.4%，直言「升幅好誇張」，其他地區的貨幣升幅也驚人。

舉例指，馬來西亞元兌每美元5日漲約4%，一個月升幅更近7%；英鎊兌每美元5日升幅約1.1%，一個月則跌4.26%。年初至今計，瑞士克朗兌每美元跑贏，升幅達15.12%；瑞士法郎亦升漲10.21%。

溫氏提到，美股已累積一定升幅，惟美國當地經濟一般，美國兩個主要港口長灘港(Port of Long Beach)及洛杉磯港(Port of Los Angeles)早前已預警短期內「好得閒」，港口吞吐量會大減4成，連帶碼頭、貨運等行業將裁員。

他又指，本周市場焦點在於周三(7日)美國聯儲局的議息會議，儘管市場已不預期利率下調，甚至最新將減息日再推遲至7月30日，全年最終只減息3次，利率下調至年底的3.75厘。意味「放水」機會減少，加上仍有6.5萬億元美債將於6月到期，同時美國與其他國家就關稅的談判仍然膠着，不少貨物已停止出口至美國，令原有未提升關稅前的稅收已失去，認為美國難以解決現有問題，「不會有咁好彩，咁大隻鑊喺度乜事都無」。

他認為，港股未來一周需要調整，但預期中資電訊股、金礦股、旅遊概念股、科技股和電動車等股份，會較受市場歡迎。