內地五一檔期票房按年跌逾5成　近年新低

5月長假期俗稱「五一檔期」，是內地電影年度黃金檔期之一。除了2020年戲院因新冠疫情而停業，及2022年多齣新片因疫情而取消上畫，導致該年期間的票房較淡靜外，近年五一檔期的電影票房不俗。2023年假期票房達15.21億元，2021年則錄16.74億元歷史同期新高。

有不少內地網民指，今年五一檔期上畫的電影，「沒一部好看」、「這波五一檔，感覺每部都差點意思」、「不是不想看，是不知道看甚麼」。

今年五一檔期，阿里影業有份發行的《水餃皇后》以票房1.91億元居首位，寰宇影片發行的《獵金遊戲》排名第二，票房1.34億元，宮崎駿動畫電影《幽靈公主》票房6,949.1萬元位列第三。

年份●票房（人民幣）

2025年●7.44億元*

2024年●15.27億元

2023年●15.19億元

2022年●2.97億元

2021年●16.68億元

資料來源：中國國家電影區（2022年為「燈塔」數據）