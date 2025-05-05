迎海‧星灣御海景戶1100萬易手　原業主持貨9年獲利17萬離場

樓價倒退，馬鞍山迎海‧星灣御一房海景戶減價60萬元售出，原業主持貨9年帳面僅獲利17萬元，扣除使費料損手離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城明宮閣中層B室，實用面積約582方呎，放盤僅2天，即以810萬元售出，呎價約13,918元。

●世紀21日昇地蔡嘉駿表示，北角和富中心15座高層D室，實用面積約733方呎，三房間隔，減價65萬元，成交價915萬元，呎價約12,483元。

●美聯陳凱廸稱，西半山輝煌豪園中低層D室，實用面積約787方呎，減價100萬元，以1,500萬元獲承接，呎價約19,060元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角曼克頓山3座中層C室，實用面積約558方呎，兩房間隔，以880萬元易手，呎價約15,771元。

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新界區

●世紀21奇豐趙詠欣指出，馬鞍山迎海‧星灣御25座低層A室，實用面積約766方呎，一房連儲物室間隔，望全海景，單位放盤3個月減價60萬元，以1,100萬元獲承接，呎價約14,360元，原業主持貨9年帳面僅獲利17萬元，扣除使費料損手離場。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山翠擁華庭11座高層B室，實用面積約765方呎，三房間隔望山景，以799萬元售出，呎價約10,444元。

●美聯潘偉良指出，屯門市廣場錄5月首宗成交，單位為4座中層F室，實用面積約392方呎，以約400萬元連租約成交，呎價約10,204元。

●祥益古文彬表示，屯門倚嶺南庭中層F室，實用面積約549方呎，兩房間隔，累減55萬元，成交價450萬元，呎價約8,197元。

●美聯王偉健稱，元朗世宙5座高層D室，實用面積約426方呎，兩房設計，以620萬元放盤，買家即睇即帶票洽購，最終以561萬元成交，呎價約13,168元。原業主於2015年以592萬元購入單位，現帳面虧損約31萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良指出，將軍澳公屋翠林邨彩林樓中層13室，實用面積約490方呎，去年3月未補價第二市場叫價270萬元，累減91萬元，以179萬元售出，減幅達33.7%，呎價約3,653元，新買家為區內綠表客。

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