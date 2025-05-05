掃管笏新盤3日連沽14伙　西沙路項目特色戶2020萬成交

新盤市場於三天假期表現活躍，市場錄得合共超過400宗一手成交，西貢十四鄉西沙路全新盤銷售火熱，繼周六(3日)次輪銷售沽清288伙價單單位，今日(5日)再標招售出8伙，包括有特色單位售價及呎價同創新高。屯門掃管笏樓盤亦於3天假期連沽14伙，其中5伙於今日售出，單日套現逾1,932萬港元。

西沙路SIERRA SEA連售8伙 連平台及天台特色戶2020萬成交

集團副董事總經理雷霆表示，過去周六(3日)次輪以價單形式發售的288伙即日沽清，項目至今累售624伙，套現超過30億元，並於當晚加推新一張價單共110伙，折實平均呎價約12,038元。

新地代理執行董事陳漢麟稱，SIERRA SEA將於周三(7日)展開最後一輪銷售，盡推該期數最後150伙，其中以價單形式發售128伙，佔18伙來自舊有價單，售價加價約1.5%，今晚截止認購登記。

他又指，日前次輪銷售錄得70組大手買家購入2至3伙，而最新於今日以招標形式售出的8個單位，涉及成交金額逾1億元，上述最破頂個案為5座33樓C室，實用面積997方呎，附設276方呎平台，以及764方呎天台。

啟德海灣兩房857萬成交 呎價約19616元

買家現正租住物業，看好啟德發展區，項目亦符合長遠日常生活需求，遂決定購入上述單位，由租客變成業主。

維港‧雙鑽連沽3伙一房戶 涉資1667萬元

今日售出單位全屬實用面積305方呎一房開放式廚房戶型，分別為1A座的11、17及18樓D室，成交價由547.5萬至561.4萬元，呎價約17,951至約18,407元。

屯門凱和山日內連售5伙 單日套現1932萬元

今日售出單位全數位於第1座，實用面積381至477方呎，涉及4伙一房及1伙兩房，成交價367.24萬至425.74萬元，呎價約8,925至9,903元，買家包括區外上車客、換樓客及投資者。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，旗下凱和山於五一長假期期間交投活躍，同系港島現樓項目晉環亦有成交，反映市場對現樓供應的認同，集團會繼續配合市況推出靈活付款方案，讓更多用家置業。

●泛海集團（00129）發展的元朗洪水橋滙都項目，剛於過去周六(3日)沽出最後兩伙。集團執行董事關堡林表示，成交包括滙都I第3座12樓A10室，實用面積442方呎，售價為522.14萬元，呎價約11,813元，整個滙都項目1,025伙全數沽清。

●其士國際（00025）與市建局合作的旺角傲寓，上周修訂單價增加折扣，項目於過去周六(3日)沽出17伙，售價由453.6萬至539萬元，涉及成交金額合共8,416.3萬元。