掃管笏新盤3日連沽14伙 西沙路項目特色戶2020萬成交
2025年05月05日 21:58
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新盤市場於三天假期表現活躍，市場錄得合共超過400宗一手成交，西貢十四鄉西沙路全新盤銷售火熱，繼周六(3日)次輪銷售沽清288伙價單單位，今日(5日)再標招售出8伙，包括有特色單位售價及呎價同創新高。屯門掃管笏樓盤亦於3天假期連沽14伙，其中5伙於今日售出，單日套現逾1,932萬港元。
西沙路SIERRA SEA連售8伙 連平台及天台特色戶2020萬成交
●新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA銷情火熱，項目於周一(5日)招標售出8伙，包括沽出一伙連平台及天台特色戶，成交價2,020萬港元，呎價約20,261元，售價及呎價雙破頂。
集團副董事總經理雷霆表示，過去周六(3日)次輪以價單形式發售的288伙即日沽清，項目至今累售624伙，套現超過30億元，並於當晚加推新一張價單共110伙，折實平均呎價約12,038元。
新地代理執行董事陳漢麟稱，SIERRA SEA將於周三(7日)展開最後一輪銷售，盡推該期數最後150伙，其中以價單形式發售128伙，佔18伙來自舊有價單，售價加價約1.5%，今晚截止認購登記。
他又指，日前次輪銷售錄得70組大手買家購入2至3伙，而最新於今日以招標形式售出的8個單位，涉及成交金額逾1億元，上述最破頂個案為5座33樓C室，實用面積997方呎，附設276方呎平台，以及764方呎天台。
啟德海灣兩房857萬成交 呎價約19616元
●嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德跑道區啟德海灣第1期，於周一(5日)沽出第2A座26樓E室，實用面積437方呎，兩房間隔，成交價857.2萬元，呎價約19,616元。
買家現正租住物業，看好啟德發展區，項目亦符合長遠日常生活需求，遂決定購入上述單位，由租客變成業主。
維港‧雙鑽連沽3伙一房戶 涉資1667萬元
●中國海外發展(00688)旗下啟德維港‧雙鑽，周一(5日)單日暫沽3伙一房戶，成交金額共1,667.5萬港元。
今日售出單位全屬實用面積305方呎一房開放式廚房戶型，分別為1A座的11、17及18樓D室，成交價由547.5萬至561.4萬元，呎價約17,951至約18,407元。
屯門凱和山日內連售5伙 單日套現1932萬元
●路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，於5月暫沽14伙，套現逾5,600萬港元。其中11伙於過去3天假期(3至5日)錄得，包括今日連售5伙，單日套現1,932.07萬港元。
今日售出單位全數位於第1座，實用面積381至477方呎，涉及4伙一房及1伙兩房，成交價367.24萬至425.74萬元，呎價約8,925至9,903元，買家包括區外上車客、換樓客及投資者。
另外，路勁地產與港鐵公司(00066)合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，今日亦售出第2A座26樓G室，實用面積370方呎，成交價920.4萬元，呎價約24,876元，買家為於中環工作的專業人士。
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，旗下凱和山於五一長假期期間交投活躍，同系港島現樓項目晉環亦有成交，反映市場對現樓供應的認同，集團會繼續配合市況推出靈活付款方案，讓更多用家置業。
●泛海集團（00129）發展的元朗洪水橋滙都項目，剛於過去周六(3日)沽出最後兩伙。集團執行董事關堡林表示，成交包括滙都I第3座12樓A10室，實用面積442方呎，售價為522.14萬元，呎價約11,813元，整個滙都項目1,025伙全數沽清。
●其士國際（00025）與市建局合作的旺角傲寓，上周修訂單價增加折扣，項目於過去周六(3日)沽出17伙，售價由453.6萬至539萬元，涉及成交金額合共8,416.3萬元。