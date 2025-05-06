東方日報B1：美重振工業　須壓低美元

港元兌每美元上周五觸發強方兌換保證，為2020年底後首次，金管局入市沽港元的力度更是超過20年 最大。一般意見把美元貶值，歸因於美國總統特朗普重掌白宮後的所作所為，令美國經濟前景頓變陰暗，損害美元信用，但弱美元可能正中特朗普下懷。開創出「資產負債表衰退」理論、曾任日本政府智囊的著名經濟學家辜朝明直言，如果特朗普要振興美國的製造業，一定要讓美元弱。

辜朝明曾分析，「從GDP(國內生產總值)、消費、失業率等數據看，美國經濟是不錯。但看另一組數據卻完全不同：過去40多年，美股累漲50倍，實際住宅樓價漲96%，實質工資中位數卻僅升15%。」

「很多經濟學家主張，美國貿易赤字是由於美國本土產能不能滿足內需，實情是(資本帳開放導致的)美元過強，削弱美國貨競爭力，很多企業倒閉。自由貿易如要『贏家多於輸家』，必須重新平衡……高舉保護主義旗幟的特朗普遂再度勝選，並憑着藍領階層的民心奪取所有搖擺州。」

日本野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明接受本報訪問時表示，不完全同意特朗普以加徵關稅解決貿易問題，但特朗普宣稱美國被「搵笨」，並非完全無理取鬧，例如歐盟汽車銷往美國的關稅僅2%，反過來美國汽車銷往歐盟就10%，「確實對美國廠商很不公平，類似事例還有不少……我也肯定日本人、中國人、韓國人、歐洲人心裏清楚特朗普並無說錯，就算不公開承認，也會與美方磋商糾正問題」，這種共識可望使貿易戰降溫。

其實特朗普重整外貿格局來振興美國製造業的意圖完全不是「不確定性」。辜相信，他的政策一定程度上能使美國再工業化。「以前列根透過《廣場協議》壓低美元匯價，捍衞了美國的自由貿易，這是正確的，可是其後至今40年，列屆美國政府均任由美元保持強勢，而且是過貴，打擊美國工業，現在美國終於有位關心本土工業的總統。」

對於台積電、蘋果公司(Apple Inc.)等在特朗普上場後先後慷慨解囊斥百億、千億美元來發展美國製造，辜相信「他們做過功課，得出結論在美國加碼投資符合經濟及地緣政治利益。」

然而，用關稅讓美國再工業化的代價會比特班子所宣傳的高昂，而且關稅對製造業回流並不起到關鍵作用，弱美元才是，不然進展會很緩慢。讓美元不過分升值，企業才會安心在美國投資建設產能，可能要與主要貿易夥伴來多次《廣場協議》，令美元大幅貶值，例如兩成，但暫時看機會不大。

儘管如此，辜朝明相信美元短期內不會轉強，「現在就像他首個任期。那時他就貿易赤字喋喋不休，就算聯儲局加息8次，日本和歐洲央行開足水喉，美元亦無持續上升，為何？持有美元的投資者生怕他會出手讓美元貶值，即使他最終沒有，但作為投資者都要戒備，不會加倉美元。」

上月特朗普說關稅「有機會」代替聯邦個人所得稅，辜朝明笑說「凡事皆有可能」，但機會渺茫，單是關稅戰會削弱全球經濟增長，降低稅收，除非製造業立即大幅加碼資本開支，否則美國難以在百年最高的關稅下仍保持經濟動力不轉弱。

至於「特式經濟學」能否提升美國經濟增長及其增長潛力，辜朝明認為，美國的獨特優勢是技術創新很快，「放寬監管和減稅無疑是有利經濟發展，也是為甚麼特朗普首個任期，直到疫情爆發，美國經濟表現很好，某程度上被低估了。」不過，這次關稅戰力度很猛，就算特朗普的意圖很明顯，企業仍會變得非常審慎，不願花錢，「他太難估了。」