鄧建初：股神巴菲特談貿易戰　港美股市如何發展

股神巴菲特雖然年屆94歲，但是頭腦仍然非常清晰。上周在股東大會上，論及美國進行貿易關稅是一場戰爭行為，最多只能討好3億美國人民，卻得罪了全球75億的人口。事實上，美國在250年前一無所有，進展至現今佔全球GDP 25%份額，是歸功於全球自由貿易及科技創新，可惜特朗普竟倒行逆施，變相將自身優勢摧毁。

因年事已高，巴菲特將於年尾辭任巴郡主席。中國人早有智慧名言「富不過三代」，加上現今投資環境波動性劇烈，巴郡往後的表現料不復當年勇。

特朗普一向策略「叫高開低」，經常變臉，初哥相信經過一段時間的談判，關稅戰應會解決。近期港美股均由低位大幅反彈，已是預告特朗普政府將會作出讓步。

現時𧗠生工具泛濫，股票市場亦深受影響，雖說當地股市反映其經濟狀況，有時卻又未必和當時經濟同步而行。看英國經濟甚差，唯其股市卻創出歷史新高；即如去年日本經濟嚴峻，其股市卻創出34年新高一樣。然而，港美股市隨著關稅戰爭影響性漸退，股市重回谷底的機率較低。

初哥去年年尾文章曾指出，恒指或會在今年首季上試25,000點。3月19日衝上高位24,874點後大幅回調，4月8日提及恒指只是深度調整，支持位在20,000/19,470點。恒指最低見19,260點隨即反彈，五一假期前大升至22,532點，向上填補大型裂口位，頂部22,638點應會觸及。仍看目標位25,000點，22,213點將成為短期分水嶺位（收市價計）。

資深股評家 鄧建初

縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。