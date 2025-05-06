獅騰控股夥字節跳動旗下BytePlus拓亞太地區企業AI應用市場

根據合作協議，獅騰控股將運用BytePlus尖端AI基礎設施(包括其專有的Skylark模型及數據分析工具)，開發專為亞洲市場設計的新一代企業應用程序。此項合作旨在為企業提供可擴展的AI解決方案，加速創新、生產力和數碼化轉型。

作為該計劃的一部分，獅騰控股將把BytePlus的AI技術(包括BytePlus Skylark模型及其他專有模型)整合至獅騰控股旗艦企業級多模態模型AI平台Geene。此次整合將顯著提升Geene，通過在多個垂直領域中無縫協調多種AI模型，為企業用戶提供智能且情境感知的AI特工和解決方案。

BytePlus將提供其AI技術的接入權限，包括ModelArk平台(Skylark模型）、語音智能模型，以及高級數據分析解決方案，如LAS湖倉一體分析服務。此外，此次合作還包括通過BytePlus的企業AI應用開發環境「Hi Agent」以及AI驅動的營銷平台(如GMP和VeCDP)進行共同開發。

獅騰控股將主導客戶接洽與商業化策略制定，BytePlus則將提供技術專長、基礎架構及聯合市場推廣支持。此次合作將首先聚焦於新加坡、印尼、馬來西亞、泰國與越南，並計劃進一步拓展至亞太地區。

此次合作標誌着雙方公司的戰略布局，緊扣亞洲市場對企業級AI能力日益增長的需求，並符合與投資者對可擴展、高影響力科技項目的高度關注。

根據Statista數據顯示，亞太地區AI市場規模預計將於2025年達到851.5億美元，2025年至2030年複合年增長率(CAGR)預估為27.76%，至2030年市場總量可望攀升至2,984億美元。