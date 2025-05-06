鄧聲興：吉利汽車有望保持高於行業的增速

回看集團一季度整體零售數據，吉利全國銷量約62萬輛，同比增長58.2%，市佔率達12%，其中新能源車銷售32萬輛，大增134.1%，新能源市佔率13.3%，展現強勁轉型勢頭。銷量增長主要得益於公司持續的技術創新和產品力提升，通過多元化車型矩陣覆蓋不同價格區間和功能需求。

整體看，2025年為集團產品大年將推出多款重磅新車，包括極氪007GT、9X及中大型超級電混SUV，領克900和中大型EM-P插電混動轎車，以及銀河品牌5款新車型，進一步豐富產品線。隨着新車型陸續上市，配合公司在智慧駕駛等領域的技術積累，吉利汽車有望繼續保持高於行業的增速，進一步鞏固在新能源市場的領先地位。股份阻力位21元，支持位14.3元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者未持有上述股份)