【向世界錢進】加價潮殺到　日本怕米貴

日本民眾近日也許再次深感百物騰貴。其中，日本鬧米荒，白米價格急升，並促使日本超過20年來首次向南韓進口大米。日本部分地區中小學的午餐也因為成本激增，開始減少米飯供應次數。

日本農林水產省4月21日公布的數據顯示，截至4月13日當周，日本全國超市銷售的5公斤大米平均價格為4,217日圓（約224港元），創下新高價，且是連續第15周上漲。

學校改以麵包代替米飯

因應米價居高不下，大阪府交野市近日宣布，當地所有中小學下學期開始將減少米飯供應次數，由先前的每周3次改為兩次，並改以麵包代替米飯。

同樣面對成本壓力的還有連鎖便利店，其中，FamilyMart與Lawson近日推出減少米飯比例，改以意粉或麥類為主食的飯盒。

事實上，早前有民間機構對日本國內主要食品和飲料生產商進行調查，了解這些企業的加價意願。結果顯示，在4月有超過4,200種食品加價，創下近一年半以來最多。

加價食品眾多，主因是大米、蔬菜等價格高企，導致原材料成本上升。按食品種類看，以味噌為主的調味料居首，有2,034種加價；受大型啤酒商上調罐裝啤酒等價格影響，酒類及飲料有1,222種加價；火腿、香腸及急凍食品等加工食品亦有659種加價。

市場普遍認為，原材料價格、僱員薪酬，以及物流成本攀升是今輪食品漲價的主因，並預計今年全年或有超過兩萬種食品加價，較去年的1.25萬種大幅增加。

環球局勢添壓窒礙消費

對比上一次2023年的食品加價潮，當時受原材料價格大幅上漲、日圓貶值增加進口成本等因素影響，日本有超過3.2萬種食品價格上漲，數量為30年以來最多。

分析指，從整體趨勢來看，今年日本物價不會在短期內下降。未來物價能否趨於穩定，某程度取決於全球經濟形勢和日圓匯率走勢等因素。全球經濟的不確定性，例如美國政治局勢的變化，將為日本市場帶來壓力。面對前景不明朗，許多消費者對未來感到不安，因此很難積極消費。

由於食品作為必需品的開支難以大幅削減，人們只能減少其他開銷，把節省下來的錢用於食物上。

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●菜價暴漲寧減買 市民研自家種植

日本農產品價格持續上漲給消費者帶來壓力，據報日本不少民眾已開始探索自家種菜的可能性以應對當前困境。

造成食品價格暴漲的原因眾多，以椰菜為例，因去年夏季酷暑導致失收，已令售價先升一波，緊接年底遭遇降雨量不足，令椰菜價格繼續上漲。於今年1月底，一個普通椰菜在東京的零售價格已較去年同期增逾兩倍，盛惠1,000日圓（約53.2港元），幾乎相當於當地平均時薪。市民見蔬菜價格高企寧願減少購買，這同時導致日本成年人蔬菜平均攝取量，在去年11月跌至歷史最低水平。

為應對食品價格高漲，部分市民會化被動為主動，循網上等途徑學習如何保存購買回來的蔬菜，甚至如何無土化種菜。例如有東京的家庭主婦會留起葱的根部，嘗試水培栽種。有市民在已清空的塑膠瓶、啤酒罐內種植紫蘇葉、洋葱、蘿蔔等，減省食品開支。

另有民眾選擇用價格低廉的拌飯素等調味料送飯，代替其他菜餚，帶動拌飯素去年銷量顯著上升。

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●牛肉價高 消費量連跌5年

日本食材漲價，疊加實際工資增長乏力，導致家庭財政負擔加重。有主婦表示，現時在超市購買食材的價錢感覺是數年前的兩倍或更高，每月超過三成收入都用在飲食開支上。

事實上，除了米價大升，日本最新官方數據顯示，大白菜、椰菜的日本全國平均價格為去年同期的兩倍多。此外，受禽流感早前在日本肆虐影響，也導致日本中型雞蛋價格從今年初每公斤179日圓（約9.5港元）上漲至近日每公斤220日圓（約11.7港元），升幅22.9%。

在超市售賣的雞肉價格約為日本國產牛五花肉的一半，所以在消費者不願意購買價格偏貴的牛肉下，日本國內的牛肉消費量連續5年減少。再者，因新冠疫情而下降的需求看不到恢復的迹象，日本的餐飲行業也逐漸減少使用甚或棄用牛肉。

日本國內的牛肉消費量自2020年開始轉為負增長，而原本牛肉的餐飲業需求佔消費量的比例高於豬肉和雞肉，但疫情導致支撐高檔和牛消費的訪日外國人需求一度消失，亦令牛肉的餐飲業的需求大跌。

因此有意見認為，只要雞肉和豬肉的價格不進一步上漲，且與牛肉的價格差距不縮小，牛肉銷售嚴峻的狀況就可能持續下去。