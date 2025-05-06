【ETF指南】關稅戰升溫　專家醒你最新部署！

美國總統特朗普宣布，對所有在美國境外製作的電影徵收100%關稅，市場憂慮關稅戰重燃，美股升勢斷纜，納指回吐最深，這輪升勢會否告一段落？最新消息指，美國財政部長貝桑預料中美貿易談判數周取得實質性進展，抑或是趁低吸納美股的好機會？若睇好美股能進一步收復失地，揀南方東英納斯達克100指數每日槓桿 (2x) 產品值博？

至於港股，已連升三周累漲逾7%，港股周二(6日）假期後復市，高開71點，港股能否保持升勢，擺脫「五窮月」魔咒？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周二中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部副總裁李溢琳、亨達財富管理董事總經理姚浩然為大家逐一解答。

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