【ETF指南】關稅戰升溫 專家醒你最新部署！
2025年05月06日 12:00
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美國總統特朗普宣布，對所有在美國境外製作的電影徵收100%關稅，市場憂慮關稅戰重燃，美股升勢斷纜，納指回吐最深，這輪升勢會否告一段落？最新消息指，美國財政部長貝桑預料中美貿易談判數周取得實質性進展，抑或是趁低吸納美股的好機會？若睇好美股能進一步收復失地，揀南方東英納斯達克100指數每日槓桿 (2x) 產品值博？
「美股七雄」消息一籮籮，特斯拉(Tesla)4月在歐洲的銷售情況仍然疲弱，連續第四個月下滑，在瑞典的銷量更按年跌81%；然而，行政總裁馬斯克亦表示，將減少參與政府事務，以投放更多時間於公司，憧憬公司發展重回正軌，以及美政府會加快批核其自動駕駛系統，股價仍拾級而上，利用南方東英特斯拉每日槓桿(2x)產品(07766)抓緊今轉升浪？
另外，微軟(Microsoft)和Meta季度業績超預期，不過亞馬遜(Amazon)業績未如理想；蘋果(Apple)最新亦擬發行企業債，加上季大中華區收入下滑，並估計第三季成本將因關稅而增加9億美元。想博「美股七雄」但又想分散分風險，南方東英美股七巨頭ETF(03454)就啱哂大家作一籃子部署？
比特幣現處9.4萬美元水平，回顧4月，比特幣累升約1成半，比特幣隨時重返10萬美元樓上？Strategy(MSTR)股價上月更升逾3成，Strategy在4月28日至5月4日期間，增持買入1,895枚比特幣，平均買入價格為95,167美元，持有的比特幣總量已達到555,450枚，南方東英MicroStrategy每日槓桿(2x)產品(07799)博得過？不過，周四 （8日）公布業績的COIN（COINBASE)就被大行調低目標價，投資者可如何利用COIN槓反產品作績前部署？
至於港股，已連升三周累漲逾7%，港股周二(6日）假期後復市，高開71點，港股能否保持升勢，擺脫「五窮月」魔咒？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周二中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部副總裁李溢琳、亨達財富管理董事總經理姚浩然為大家逐一解答。
南方東英Berkshire每日槓桿(2x)產品(07777)
南方東英特斯拉每日槓桿(2x)產品(07766)
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南方東英Coinbase每日槓桿(2x)產品(07711)
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