近半二手大型屋苑估價挫　5盤創新低　冧得最甘係...

樓價已累跌不少，近期跌勢雖稍見緩和，惟銀行估價取態仍趨保守。20個大型二手屋苑單位最新估價，仍佔近半數按月下跌，當中，新界細價盤表現較失色，並以沙田第一城錄約4%跌幅最顯著，其次是天水圍嘉湖山莊及馬鞍山新港城，亦相繼下跌超過2%。

據滙豐銀行網上資料，東網統計上述二手屋苑，佔9個估價按月下挫，數量與對上一個月相同，期內佔5個更跌至2019年4月有統計以來逾6年新低，包括上述跌勢最急的沙田第一城，該盤16座高層單位，實用面積約327方呎，估價由上月初約451萬港元，下跌約18萬元，最新報約433萬元的低位。

美聯黃錦瀚表示，沙田第一城本月暫錄兩宗成交，其中43座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，最新以約394.5萬元售出，呎價約12,977元。原業主2020年2月以約506.8萬元購入單位，持貨逾5年帳蝕約112.3萬元，貶值約22.2%。他續稱，屋苑現時仍不乏400萬元以下供應，目前有約10多個該類放盤。

另一個藍籌上車盤嘉湖山莊亦有較大估價跌幅，該盤樂湖居6座高層單位，實用面積約548方呎，本月初估價約427萬元，較一個月前約438萬元，按月減少約11萬元或約2.5%，亦為有紀錄最低。此外，上述新港城J座高層單位，實用面積約338方呎，估價亦按月下跌約2.1%，最新錄約524萬元。

鰂魚涌南豐新邨則為走勢最弱的市區屋苑，該盤2座一個實用面積約516方呎高層戶，估價由約577萬元，下跌至約566萬元，也是有紀錄最低，挫幅約1.9%。中原楊文傑指出，該盤5月尚未發市，4月全月亦只錄約兩宗成交，對上一宗為5座低層D室，實用面積約516方呎，上月底以約580萬元成交，呎價約11,240元。

餘下5個估價回落的二手樓盤，跌幅較為溫和，包括將軍澳新都城、鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、牛頭角淘大花園，回落幅度介乎約0.4%至0.8%不等。

至於其餘11個估價未錄跌幅屋苑當中，佔多達8個出現增長，期內以紅磡黃埔花園升幅最大，該盤2期16座低層單位，實用面積約466方呎，最新估價約615萬元，按月上升約2.5%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，4月初受關稅戰及股市下挫影響，樓市較為疲弱，但上月中下旬相關影響已開始緩和，加上新界大型新盤熱銷，反映市場仍具購買力。預計5月樓市將穩中向好，銀行估價亦會較為穩定，展望下半年二手交投量將有增長，整體樓價料有輕微升幅。