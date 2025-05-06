李偉傑：恒指有勢再試兩萬三　小米整固後再上

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，港股延續上周升勢繼續向上，恒指高位見22,702點，並已回補4月初大型下跌裂口。他指出，中美貿易緊張關係紓緩，加上港元匯價轉強，反映資金持續流入港股市場，相信恒指有勢再上，進一步上試23,000甚至23,500點，下方支持則在100天線約21,500點。

市場關注油組國及盟國(OPEC+)提前舉行會議，並考慮6月有機會再次加大產量，國際油價持續受壓。李偉傑認為，增產消息以及環球經濟的放緩風險，均拖累油價表現。不過，油價短期累跌已多，或已消化相關利淡因素，加上地緣政局仍未明朗，相信油價下跌空間有限，料主要在55至60美元上落。