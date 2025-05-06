調查：24%港人擬今年至少獨遊1次　逾半有意增預算

旅遊平台Booking.com數據顯示，獨自旅遊的趨勢正在香港迅速興起，24%香港旅客計劃今年至少獨遊一次，較全球平均水平的18%為高。其中，Z世代（18至27歲）最熱衷於獨遊，多達35%渴望展開獨自冒險之旅。

調查顯示，近三成香港旅客在2024年的外遊日數介乎5至9天，亦有23%的旅客行程長達14天。有22%的香港旅客選擇獨自出遊，主要原因包括59%旅客希望自由規劃行程，遠高於全球平均的38%，而Z世代更達69%；38%旅客期望擁有進行自我反思的獨處時間；31%旅客不願受他人行程限制，其中男性旅客比例較高，佔比36%。

獨遊變得更受歡迎，其中61%獨遊旅客表示將計劃國際旅行，59%會以放鬆身心為主要目的，明顯高於全球平均的49%，千禧世代（29至44歲）更傾向休閒療癒型旅行。獨遊旅客在選擇目的地時，最重視安全（59%）、當地美食（41%）和宜人天氣（40%）。

Booking.com台灣及香港區域經理詹雅伃女士，獨遊讓旅客擁有無比的自主權，因此愈來愈受旅客歡迎。展望2025年，54%香港獨遊旅客計劃增加旅遊預算，包括在旅途中的活動和美食開支、增加旅遊次數，以及探索更遠的目的地。