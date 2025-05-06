余偉文：港元短期續走強　未見不尋常交易

美元疲弱，港元近日3度觸發7.75兌1美元強方兌換保證。金管局總裁余偉文表示，港元走強反映近月南向資金持續流入股市；隨着大型新股有望在港上市，加上本港企業派息需求等預期港元需求將在未來2至3個月進一步增加，不過，港元市場交易仍然十分暢順有序，未見不尋常情況出現。

余偉文出席立法會財委會時表示，本港銀行體系總結餘將增至近1,614億港元，隨着更多的資金流入本地市場，港元拆息或會回落，之後港元利率發展要視乎股市及企業對港元的需求，以及美國利率走勢。若美息高於港息，市場出現套息交易或會令港元轉弱，對銀行體系總結餘的影響要再觀察。

他相信，港元利率短線下降，對香港會是好事，有助降低企業還款壓力，以及市民供樓壓力。

金管局副總裁阮國恒補充，中美關稅戰對中小企構成影響，當局針對特定部分經濟活動範疇的企業，要求銀行適當延長貿易融資還款期；業界初部反應正面，但暫未見相關申請。

阮國恒稱，去年第四季特定分類貸款比率(不良貸款率)按季輕微下跌，仍然維持平穩，從監管角度最重要是信貸風險是否可控；目前銀行業撥備覆蓋率65%，連同抵押品市場價值，撥備覆蓋率達145%。