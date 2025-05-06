山頂種植道25號全幢住宅意向價3.98億元放售

長情業主放售持有30多年的港島山頂住宅物業。世邦魏理仕獲代理出售種植道25號全幢住宅。物業將以私人協商形式出售，現時意向價為3.98億港元。

種植道位於傳統山頂豪宅地段，是不少富商名人聚居地，惟區內供應及放盤向來不多。該行指出，上述由老牌家族持有的豪宅項目，屬獨立地段，地盤面積約6,040方呎，現為一座4層高連車庫的住宅大廈，總實用面積約8,499方呎。

若地盤重建發展，地積比率或可超過一倍 ，比起一般山頂的密度更高。而山頂頂級豪宅非均可飽覽維港壯麗景致；以景觀劃分，可分為維港海景與南區海景兩大類別。其中，能同時享有維港璀璨夜景及南區寂靜海景的物業屈指可數，而今次出售的種植道 25 號是其中之一。

世邦魏理仕資本市場部資深董事黃懿誠表示，上述放售物業業主持貨多年，首次正式推出市場出售，現時意向呎價僅約46,829元，比山頂一般呎價約8萬至10萬元更為吸引，同時亦為該區唯一放售價4 億元內的屋地。

買家購入後可以考慮全幢翻新，打造特色大宅；同時亦極具潛力與鄰近地盤合併作大型發展，投資角度極具彈性。預計物業將吸引本地及內地富豪、高淨值家庭、本地財團及發展商的興趣。

儘管香港房產市場近年表現波動，超級豪宅仍然企穩，山頂去年亦連環錄得多宗逾億元大手成交，例如山頂28號成交價10.5億元，實用呎價達約117,845元；而鄰近本物業的種植道46 號亦以11億元沽出，即每方呎樓面地價約68,183元。