科企專線正式出台！特專科技和生物科企准保密形式申上市

「科企專線」旨在幫助有意來港上市的特專科技公司及生物科技公司在提交正式的上市申請之前理解適用的《上市規則》及進行相關的上市籌備工作：

●由具備相關經驗(即審批《主板上市規則》第十八C章及十八A章上市申請及為之提供指引)的專業團隊領銜；

●接觸潛在申請人，更深入了解其公司業務並幫助其理解《上市規則》的要求；

●就上市資格及合適性提供指引，例如核心產品要求、是否接受其他生物科技產品及／或不同藥監機構監管的臨床試驗、資深投資者的資格及獨立性、特專科技行業可接納領域，以及接納當前範圍以外的其他新領域／行業為特專科技行業的考慮因素；

●這類申請人可就與《上市規則》有關的具體問題與聯交所探討並尋求初步指引。

港交所上市主管伍潔鏇表示，港交所致力吸引世界各地的優質公司來港上市，並對潛在發行人籌備上市的過程提供支持。因此很高興推出「科企專線」，為特專科技公司及生物科技公司在提交上市申請前提供專門的指引。「科企專線」在這些企業籌備上市的早期階段為它們解答關鍵問題，幫助它們更清楚地了解並滿足相關上市規定，進一步協助它們更有效率地籌備上市。

證監會企業融資部執行董事戴霖表示，證監會支持設立「科企專線」及允許特專科技公司和生物科技公司可以選擇以保密形式提交上市申請，以鞏固香港作為新興及創新公司首選上市平台的地位。是次舉措再次展示了證監會致力於促進發展一個充滿活力、多元和高品質的上市市場，同時確保上市制度能夠適應全球市場的變化，並足夠穩健地保護投資者。