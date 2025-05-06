寧德時代在港上市進入直路　業務潛力同你一文睇晒！

深圳創業板的「股王」、世界車用電池龍頭寧德時代通過聯交所上市聆訊，據報已經開始就投資者的興趣摸底，集資規模50億美元(約390億港元)，為本港4年來最大宗首次公開招股(IPO)。正所謂「投資先求知」，《東網》精選寧德時代業務3大要點，同你一次過睇清睇楚。

車用電池勢續跌價 海外份額有望續擴

寧德時代等多家車用電池巨頭2024年不約而同經歷收入倒退，原因是電池平均售價(ASP)隨着碳酸鋰等原材料價格下降而有所下調。野村相信，包括寧德時代在內其跟進的7家中外電池廠商，單位售價繼去年平均急瀉19%後，2025至2030年再每年均跌3%。

鑑於澳洲、阿根廷和非洲的鋰礦今年仍會提高產量以追求規模效應，且澳洲和智利的龍頭礦企在每噸一萬美元的低價仍有錢賺，野村估計，鋰價今年都會受到供應過剩所困擾，暫時寄望全球需求增長仍強，以及供應增速放緩，讓鋰的供需逐漸回復均衡。

然而，該行指，本輪跌浪會更多緣於原料組合改善、生產效益與良率提升。事實上，與大量龍頭車企合作的寧德時代，產能利用率2024年下半年已回升至80%以上，野村亦看好其動力電池能在內地維持穩定的市場份額，並於海外有所擴張。

儲能系統有錢景 性能不輸Tesla

內地車用動力電池產能其實嚴重過剩，不少投行已經把目光放在方興未艾的儲能系統(ESS)，野村直言儲能業務會是一眾電池廠商的催化劑。事實上，寧德時代僅在車用動力電池領域稱霸，連Tesla賴以提升估值的儲能系統(ESS)業務亦領先，2024年出量比Tesla更多。

Tesla採用寧德時代磷酸鐵鋰(LFP)電池的儲能產品Megapack去年出貨量激增超過1倍，推動能源業務的毛利率提高7.27個百分點至26.17%，上季再升至28.75%，遠勝賣車，局部對沖了電動車部門的盈利下行壓力。寧德時代儲能系統銷量更勁，亦見儲能業務的毛利率及其毛利增幅都超過車用電池，成為2024年盈利增長的重要支柱。

車用電池分LFP和NCM(三元)，N、C、M分別指鎳、鈷和錳，優點是能量密度較高，如寧德時代最高達到每公斤350Wh(瓦時)，比LFP多75%，於車身重量不變的情況下有盛載更多電力，但未必夠LFP安全，且成本較高。野村分析，NCM較能滿足「食電獸」數據中心的儲能需要(同一面積可儲存更多電量)，但現時儲能系統仍主要採用LFP，就是因為成本低和安全，中國電池廠商正好在LFP很有成本優勢。

密鑼緊鼓開發新一代電池

了解寧德時代必須知道其鈉離子和固態電池的部署。鈉的化學特性與鋰相近，儲量較豐富——食鹽就是氯化鈉(NaCl)，專家估計鈉電池量產後可降低鋰電池的價格波動。固態電池好處是把電池的電解質由目前液態變成固體，降低電池體積，提升車上電池組的能量密度和續航。

寧德時代上月發布的鈉離子乘用車電池號稱能量密度幾乎拍得住鋰電池，但談及固態電池進度卻較保守，雖然確認後年開始試產，但外界更記得首席科學家吳凱所說，「以技術和製造成熟度來評價，全固態電池研發項目目前(2024年)處於4分，目標是2027年達到7至8分，屆時可小批量生產……2030年實現規模量產。」專家指，現時當務之急是建立基礎材料供應鏈。

大和中國及香港汽車、交通及工業研究主管劉偉健相信，兩種技術未必動搖到鋰電池的地位。鈉離子的障礙在於碳酸鋰仍便宜，可能未有具備非用不可的性價比，反而或因規模不足而較貴，況且鋰電池快充已很厲害。他估計，鈉電池的應用場景會是兩輪車，取其安全性，但市場規模會小很多。

成本對於固態電池的挑戰就更大，「若果推出時價錢是液態電池的幾倍，一般購買電動車的人恐怕不會接受……液態電解質的鋰電池現在續航里程已經達到700公里或更長，也愈來愈安全，續航里程有1,000公里的固態電池不一定很吸引。」他估計，固態電池於航空、航天領域會更有用武之地，「他們較捨得花錢。」