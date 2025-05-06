長實北京‧御翠園母親節加推新一批精選單位　勢掀搶購熱潮

長江實業集團有限公司旗下和記地產集團有限公司董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭(中)、總經理-市場楊穎新(左)及和記黄埔地產(北京朝陽)有限公司助理總經理趙頌揚(右) 。北京‧御翠園全新升級版銷售中心，瑰麗堂皇。

長江實業集團有限公司旗下和記地產集團有限公司位於北京東四環外的北京御翠園，去年底開盤即引爆北京豪宅市場熱潮，將於本週六(5月10日)隆重啟動「賀母親節，慶交樓在即」推售活動，推出全新一批精選單位。

配合全新升級的銷售中心開放，是次推售活動將重磅推出全新一批精選單位，有望重現去年11月單週銷售數據榮膺京城樓市排行榜「三冠王」佳績，勢將再掀市場搶購熱潮。

北京‧御翠園位於北京傳統豪宅區東四環板塊附近的朝青生活區，該區素有「CBD後花園」的美譽，宜居優勢不言而喻。是次發展商加推多款高性價比戶型，包括建築面積約140平方米(約1,500平方呎)的精英三房單位，總售價低於1,000萬元人民幣(約1,073萬港元)；以及建築面積約185平方米(約1,990平方呎)的奢闊三房單位，總售價低於1,300萬元人民幣(約1,395萬港元)。項目同時推出市區罕有的聯排大宅，建築面積約345平方米(約3,710平方呎)，包括地上三層及一層地庫。

項目所在位置商圈環伺、配套成熟，地鐵站出入口距項目不足100米。雖然位處市區，項目周邊綠意盎然，生態資源豐富，兩公里範圍內環抱四座公園，兼得繁華與自然。項目現已全面竣工，預計將於年中交樓。

多位地產界專業人士指出，北京•御翠園集「優越位置+準現樓+地鐵盤」三大優勢，配合是次酬賓優惠，勢將在北京樓市性價比較量中脫穎而出，成為京城樓市新一輪熱度焦點！詳情請致電北京•御翠園禮賓熱線(852)5662 0918或向現場銷售人員查詢。