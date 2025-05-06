恒基物業代理(二)部今招標售3伙　共套現8935萬元

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目周二(6日)暫以招標形式售出3伙，合共套現8,935萬港元。

項目同時上載全新銷售安排，推出新一批10伙臨海單位於周六(10日)起以招標形式發售，該批單位為第1、6、7及8座臨海標準戶，三房及四房間隔，實用面積1002至1,298方呎。

同系另一個市區盤利奧坊‧首隅，亦加推6伙於下周一 (12日)招標發售，戶型為一房及兩房，實用面積由214至315方呎，附連57至134方呎平台。

此外，系內北區高爾夫‧御苑亦以招標售出第3座25樓B室，實用面積960方呎，成交價1,316萬元，呎價約13,708元。該盤至今累售507伙，套現約68.9億元。