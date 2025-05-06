恒基物業代理(二)部今招標售3伙 共套現8935萬元
2025年05月06日 19:34
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恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目周二(6日)暫以招標形式售出3伙，合共套現8,935萬港元。
其中，恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧今日連錄兩宗成交，涉額7,619萬元，售出單位包括6座9樓B室，實用面積1,102方呎，成交價3,603萬元，呎價約32,695元。另一伙為第7座9樓B室，實用面積1,173方呎，以4,016萬元沽出，呎價約34,237元。項目自以現樓形式推售後沽出77伙，全盤至今累售138伙，連車位套現約57.1億元。
項目同時上載全新銷售安排，推出新一批10伙臨海單位於周六(10日)起以招標形式發售，該批單位為第1、6、7及8座臨海標準戶，三房及四房間隔，實用面積1002至1,298方呎。
同系另一個市區盤利奧坊‧首隅，亦加推6伙於下周一 (12日)招標發售，戶型為一房及兩房，實用面積由214至315方呎，附連57至134方呎平台。
此外，系內北區高爾夫‧御苑亦以招標售出第3座25樓B室，實用面積960方呎，成交價1,316萬元，呎價約13,708元。該盤至今累售507伙，套現約68.9億元。