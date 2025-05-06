專才家庭租樓1年轉買半島豪庭套三房　獲減價150萬元

專才家庭客租樓逾一年，最終決定轉買入市，獲減價150萬元，以1,450萬元購入紅磡半島豪庭套三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角康澤花園C座中層2室，實用面積約509方呎，兩房間隔，成交價671.8萬元，較原業主叫價728萬元減價約7.7%，呎價約13,198元。

●美聯盧浩指，北角半山賽西湖大廈8座中層C室單位，實用面積約1,090方呎，原業主叫價約2,050萬元，獲同區豪宅用家以1,770萬元承接，呎價約16,239元，原業主於2004年10月以約760萬元購入。

●利嘉閣招佩貞稱，南區貝沙灣1期8座中層A室，實用面積約1,355方呎，套三房連儲物室間隔，新買家為區內客，睇樓後即進行洽購，單位原先叫價3,200萬元，終以2,506.75萬元略低於市價成交，呎價約18,500元。

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九龍區

●中原袁顯岸表示，紅磡半島豪庭5座中層B室，實用面積約932方呎，套三房間隔，另設工人套房，年初叫價1,600萬元，現減至1,450萬元成交，呎價約15,558元，新買家為專才家庭，來港已經1年多，考慮片刻轉租為買入市自用。

●利嘉閣梁偉傑稱，荔枝角曼克頓山5座低層G室，實用面積約674方呎，三房間隔，新買家為內地專才，叫價1,280萬元，議價後以1,156.8萬元，略低於市價售出，呎價約17,163元。

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新界區

●中原劉紹剛稱，將軍澳天晉II 2B座中層A室，實用面積約703方呎，套三房間隔，望內園景，剛以1,168萬元成交，呎價約16,615元，原業主於2013年2月以874.35萬元購入。

●中原何俊傑表示，將軍澳居屋康盛花園3座低層D室，實用面積約495方呎，兩房間隔，最初在已補價自由市場叫價420萬元，現累減67萬元或約16%，於以353萬元易手，呎價約7,131元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢清水灣傲瀧2座中層E室，實用面積約968方呎，套三房間隔，望內園景，以1,188萬元成交，呎價約12,273元，原業主於2018年6月以1,608萬元購入，持貨近7年帳面勁蝕420萬元，單位期內跌價約26%。

●美聯陳少鴻指，馬鞍山觀瀾雅軒3座高層D室，實用面積約1,398方呎，套三房連複式間隔，連約400方呎平台，新買家為金融界人士，睇樓兩次即以1,842萬元連車位承接，呎價約13,176元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山嘉華星濤灣2座低層J室，實用面積約513方呎，兩房間隔，叫價約638萬元，議價後以600萬元易手，呎價約11,696元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山嵐岸7座低層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望山景，放盤10個月，叫價650萬元，最終減價90萬元，減幅約13.8%，獲買家以560萬元承接，呎價約11,290元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛世3座北翼中層B室，實用面積約787方呎，套三房間隔，望市景，以1,150萬元成交，呎價約14,612元，原業主於2011年12月以754萬元購入上址。

●美聯張銘新指，沙田御龍山6座低層B室，實用面積約891方呎，獲用家以1,298萬元承接，呎價約14,568元，原業主2018年5月以1,540萬元購入，轉手帳面蝕約242萬元，貶值約16%。

●中原黃達雄稱，大埔居屋寶雅苑最新錄C座中層9室，實用面積約381方呎，兩房間隔，叫價約310萬元，議價後以未補價第二市場價290萬元易手，呎價約7,612元，新買家為同區客。

●美聯吳偉文表示，粉嶺帝庭軒2座高層H室，實用面積約419方呎，以430萬元承接，呎價約10,263元，原業主於2010年5月以約196萬元購入，轉手帳面獲利約234萬元，升值約1.19倍。

●中原麥偉成稱，粉嶺及上水5月暫錄約12宗二手買賣，粉嶺居屋景盛苑A座低層3室，實用面積約606方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約415萬元，議價後以410萬元易手，呎價約6,766元，新買家為用家。

●中原林頌宜指，元朗YOHO MIDTOWN第8座高層F室，實用面積約693方呎，套三房間隔，叫價950萬元，上車客議價後，減價52萬元，減幅約5.5%，以898萬元成交，呎價約12,958元，同類型單位近期做價罕見低於900萬元，原業主持貨約8年，帳面蝕12萬元。

●中原王勤學表示，過去3日周末長假期元朗錄得18宗二手買賣，尚柏中層G室，實用面積約286方呎，一房間隔，叫價300萬元，以275萬元沽出，呎價約9,615元，原業主於去年10月以約266.7萬元一手買入，約7個月帳面賺約8.3萬元。

●利嘉閣莫家進稱，元朗仁義大廈頂層連天台特色戶，實用面積約256方呎，連約217方呎天台，兩房間隔，叫價260萬元，區內客經洽商後以240萬元購入，呎價約9,375元，原業主2015年以約256萬元買入，帳面蝕16萬元。

●中原伍耀祖表示，天水圍Wetland Seasons Park 12座低層A2室，實用面積約304方呎，一房間隔，一房間隔，叫價400萬元，放盤10日，減價7萬元，即以393萬元沽出，呎價約12,928元，原業主於2020年6月以437.24萬元一手買人，做價較5年前回落44.24萬元或約10%。

●利嘉閣陳志偉稱，屯門公屋山景?景麗樓高層C7室，實用面積約294方呎，開放式間隔，望樓景，新買家為綠表客，未補價第二市場以63.8萬元成交，呎價約2,170元，原業主在2019年以約27.91萬元買入。

●中原鍾宏遠指，屯門瓏門單日連錄4宗買賣，包括8座低層H室，實用面積約477方呎 ，兩房間隔，叫價680萬元，減至630萬元沽出，呎價約13,208元，新買家為同區租客，原業主2017年6月以636萬元買入，約8年帳面蝕6萬元。

●祥益陳阿麗表示，屯門邁亞美海灣6座低層A室，實用面積約816方呎，三房連工人房設計，新買家為區內業主，表示熟悉區內環境，加上屋苑鄰近家人居所，方便照應，以660萬元購入自住，呎價約8,088元。

●中原姚智皓表示，青衣海欣花園3座中層F室，實用面積約461方呎，兩房間隔，享海景，1月叫價550萬元，近日經議價後，減價30萬元，以520萬元沽出，呎價約11,280元，新買家為外區上車客。

●中原黃逸羲稱，過去三天長假期，荃灣錄得約13宗二手買賣，其中愉景新城1座高層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，叫價620萬元，議價後以597萬元成交，呎價約12,595元，原業主持貨約6年，帳面蝕118萬元，或跌價約16.5%。

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